Falla de Transnoa mantiene sin luz a todo Pomán

Con la explosión de un transformador en la Estación de Villa Quinteros en Tucumán, desde anoche la comunidad de Pomán se mantiene sin el servicio de energía. Según la empresa Ec Sapem el suministro de luz se reestablecería en horas de la siesta.

La explosión derivó en un incendio en y esto luego dejó sin servicio gran parte del Oeste catamarqueño, como: Andalgalá, Belén, Tinogasta y Pomán.

Luego de varias horas se logró restablecer el servicio en algunas jurisdicciones quedando aún Pomán sin energía. El comunicado de Ec Sapem indicó que la falla se originó en el transformador en el sector de la línea 33. “Personal técnico de la empresa está viajando de La Rioja y recién al mediodía van a tener un diagnóstico de que es lo que pasó con el transformador en Saujíl”, indicaron desde la empresa.

En cuanto al daño marcaron que es “muy complicada para todo el departamento de Pomán, ya que desde EC Sapem no se puede hacer nada para restablecer el servicio. Solo hay que esperar que la empresa Transnoa vea que es lo que pasó y si lo puede solucionar. No podemos dar tiempo de restablecimiento del servicio porque no tenemos el diagnóstico y cual serian las obras o reparaciones que tienen que hacer”, declararon a Radio Valle Viejo.