FECLISA en contra de levantar las restricciones y marcó su preocupación por el aumento de fallecidos

Los cambios en la política sanitaria en la provincia son cuestionados no sólo por los pacientes y ciudadanos, sino que también por el sector privado de la salud, tal es el caso de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca, quien levantó el guante luego de las declaraciones que en la jornada de ayer vertiera el primer mandatario provincial sobre la atención que no estarían realizando a pacientes con Covid.

Raúl Jalil había indicado ayer, mientras se encontraba en Capayán, que “solo un sanatorio privado permite la atención de Covid y le he pedido a la ministra de Salud que intime a los otros sanatorios para que todos los pacientes positivos sean atendidos en todos los centros de salud”. En la jornada de hoy, esta sentencia fue desmentida por el Dr. Jorge Saavedra, titular de FECLISA quien aseguró que desde hace más de un mes que los otros centros de salud privados están recibiendo pacientes con coronavirus.

En declaraciones a Radio Valel Viejo, el responsable de la federación manifestó que desde el cambio de situación sanitaria cuando el Hospital “Carlos G. Malbrán” comenzó a registrar la merma de internados a fin de año y ya volvió a trabajar normalmente, ellos dejaron de trabajar con la derivación de casos. “Desde ese momento y hasta ahora, nunca el Ministerio de Salud nos notificó que teníamos que volver a atender a pacientes con Covid, que había colapsado el sistema público. No obstante las clínicas decidimos por motus propio atender estos pacientes desde hace treinta días, especialmente a los de la obra social de la provincia ”.

Realidad compleja

Según Saavedra la determinación de volver al anterior sistema, el que se puso en práctica en el momento de mayor cantida de casos, se debe la “situación es un muy delicada y compleja”. “Muchos pacientes se han incremento. De diez controles que hacemos, siete dan positivo. Y hay muchos pacientes con post covid que estamos atendiendo, los que tienen una grave afectación pulmonar o de miembros inferiores”, precisó.

Evaluó que la realidad sanitaria “es complicada” y que habría que realizar “algunas restricciones” para evitar que los casos se sigan disparando, sobre todo los decesos. Tengamos presente que en el último reporte del COE, se informaron 28 decesos en sólo una semana de lapso epidemiológico.

Testeos y restricciones

Luego Saavedra y en relación a esta visión de un pronunciado anumento de casos, opinó que es "apresurado" levantar las restricciones a partir del 1 de febrero. " Habría que mantener las restricciones y no apresurarnos porque la situación es delicada , debemos tener presente que no es una leve enfermedad, la una situación es grave, aumentaron muchísimo las internaciones, hay muchos fallecimientos. Además el personal se vio muy resentido", reflexionó.

"No podemos libremente decir levantamos las restricciones, hay que mantener algunas, por ejemplo en la administración publica o en tribunales", opinó. Agregó que según su parecer y en vista a la realidad que manejan en sus centros de salud, se debería volver a “frenar” la circulación por un par de semanas para así procurar la baja de casos.

En cuanto a la polémica de no realizar testeos masivos, Saavedra se mostró en contra de esta medida que es disposición de Nación. Y sentenció es "mala política ignorar la enfermedad" .

"No sólo hay que seguir haciendo testeos, sino que hay profundizarlos porque es la unica forma de conocer la realidad. Es necesario saber cómo se comporta la enfermedad, y la unica forma es, no por suposiciones, sino a traves de los testeos. Creo que es una locura dejar de hacerlos porque es ignorar la enfermedad. Es una mala politica porque por suposiciones no podemos hacer medicina", finalizó.