La Capital consolida alianzas con CAMYEN y el ISAC para fortalecer el turismo

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital avanzó en una nueva etapa de articulación institucional mediante la firma de dos convenios de cooperación orientados a fortalecer el desarrollo turístico, promover la vinculación con el sector productivo y generar nuevas oportunidades de formación para estudiantes relacionados con la actividad cultural.

La rúbrica de ambos acuerdos estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto al director de Turismo, Gustavo Yurkina, quienes participaron de la formalización de las iniciativas que buscan consolidar el trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones educativas y actores vinculados al desarrollo económico.

Las acciones previstas tienen como propósito ampliar las posibilidades de promoción turística de la ciudad, fortalecer la integración de distintos sectores y generar nuevas herramientas para enriquecer la oferta destinada tanto a vecinos como a visitantes.

Un convenio con CAMYEN

El primero de los acuerdos fue suscripto con CAMYEN, representada por su presidente José Barrera Albarracín y el vicepresidente Gabriel Molina. El convenio establece como objetivo principal promover acciones conjuntas de difusión, fortalecer la articulación entre el desarrollo productivo provincial y la actividad turística local, además de generar espacios de colaboración que permitan ampliar la visibilidad y el posicionamiento de las propuestas impulsadas por ambas instituciones.

En una primera etapa, el acuerdo contempla la incorporación del recorrido por el local comercial de CAMYEN dentro del circuito de visitas guiadas coordinadas por la Dirección de Turismo.

Esta propuesta permitirá que vecinos y turistas puedan conocer de cerca la riqueza minera de la provincia y la importancia de la rodocrosita, considerada la piedra nacional y uno de los principales emblemas de Catamarca. Además, ambas instituciones desarrollarán una agenda de trabajo conjunto que incluirá el intercambio de material promocional, la participación compartida en ferias y eventos y la realización de acciones de promoción en distintos espacios turísticos.

Entre esos lugares se encuentra la Casa de la Puna, donde también se llevarán adelante actividades de difusión vinculadas al convenio.

La rodocrosita como símbolo identitario

Luego de la firma del acuerdo, el presidente de CAMYEN, José Barrera Albarracín, destacó el alcance de la iniciativa y el potencial del trabajo conjunto. El titular de la empresa señaló que el convenio permitirá "desarrollar en conjunto la puesta en valor de la minería y cómo la minería puede colaborar también en el desarrollo turístico de la capital".

Asimismo, remarcó la importancia de promocionar la rodocrosita como un símbolo identitario de Catamarca ante el turismo nacional e internacional, integrando el patrimonio minero a las propuestas que forman parte de la oferta turística de la ciudad.

La incorporación de este recorrido busca ampliar las experiencias disponibles para quienes visitan la Capital y acercar a vecinos y turistas a uno de los recursos más representativos de la provincia.

Formación junto al ISAC

El segundo convenio fue firmado con el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), representado por su rector normalizador, licenciado Juan Manuel Tori. Mediante este acuerdo, los estudiantes y egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural podrán desarrollar prácticas profesionales vinculadas con experiencias culturales que se lleven adelante en distintos espacios turísticos de la ciudad.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la formación académica de los futuros profesionales mediante su participación en proyectos concretos relacionados con la gestión cultural y el turismo. Además, el convenio permitirá que los participantes contribuyan al diseño e implementación de propuestas destinadas a enriquecer la oferta turística de la Capital, favoreciendo la integración entre los ámbitos educativo y municipal.

Los convenios firmados forman parte de una estrategia impulsada por la Municipalidad de la Capital para consolidar una política de trabajo conjunto con instituciones públicas, educativas y productivas.

A través de estas iniciativas, el municipio busca integrar diferentes sectores que contribuyen al desarrollo de la ciudad, promoviendo acciones coordinadas que vinculan la actividad turística con la producción y la formación profesional.