Festividades en honor de San José: las celebraciones en Piedra Blanca y La Tablada

Este jueves 19 de marzo se llevarán a cabo los actos litúrgicos de cierre de las fiestas patronales en honor de San José, Patriarca de la Iglesia, en distintas comunidades, con epicentro en la parroquia con sede en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

El programa previsto para esta jornada en la comunidad chacarera marcará el punto culminante de una serie de celebraciones que se vienen desarrollando bajo el lema "Con San José y el Beato Esquiú, seamos servidores de la unidad", en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Las actividades comenzarán a las 18.30 con la llegada de la imagen del santo patrono a Callejón Hondo, desde donde a las 19.00 se iniciará la procesión que recorrerá la Ruta Provincial N° 41 hasta el templo de San José. Posteriormente, a las 20.30, se celebrará la Santa Misa, cerrando así una jornada cargada de significado religioso.

Desde la comunidad parroquial se invitó especialmente a los vecinos a ornamentar la ruta por donde pasará la procesión, en un gesto que busca reforzar la participación y el sentido colectivo de la celebración. En esta jornada, además, rendirán su homenaje todos los fieles del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Novena y actividades previas

Las festividades han estado precedidas por una intensa agenda de actividades litúrgicas. El miércoles 18, bajo el tema "San José obediente del Padre", se desarrollaron las siguientes celebraciones:

19.00: Exposición del Santísimo. Rezo del Santo Rosario, Novena y Confesiones.

20.00: Santa Misa.

En esta jornada se rezó especialmente por las instituciones civiles: Escuelas del departamento, y rindieron homenaje la Capilla Nuestra Señora del Valle de Las Pirquitas junto a los sectores del Barrio 70 Viviendas. Estas instancias previas consolidaron el clima espiritual que desemboca en la celebración central, integrando a distintos sectores de la comunidad.

Celebraciones en La Tablada

En paralelo, la comunidad parroquial de San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital, también culminará este jueves 19 de marzo la novena en honor de su santo patrono.

El cronograma contempla:

19.00: Santa Misa.

Procesión posterior por las calles Santa Fe, pasaje Vélez Sarsfield, Córdoba y Junín, regresando al templo por Santa Fe.

Durante esta jornada se elevarán intenciones particulares por la Iglesia, el Santo Padre, el Obispo, la comunidad parroquial, sacerdotes y vocaciones sacerdotales y religiosas.

Asimismo, el miércoles 18 se desarrollaron las actividades preparatorias con el siguiente detalle:

19.15: Rezo del Rosario y la Novena.

20.00: Santa Misa.

En esta instancia se rogó por el Camino Neocatecumenal, el Nodo Tecnológico y las familias, y se llevó a cabo la renovación del consentimiento matrimonial. También se invitó a los fieles a llevar alimentos no perecederos como ofrenda, fortaleciendo el sentido solidario de la celebración.

En San Jorge y el Hogar Escuela

Las festividades en honor de San José también se replican en otras comunidades, como la parroquia San Jorge, donde se viene rezando la novena del 10 al 18 de marzo. En este caso, el cierre será este jueves 19 con:

20.00: Celebración de la Santa Misa.

Posterior procesión por las calles del sector.

Por su parte, en la capilla del Hogar Escuela, las actividades han incluido el rezo de un triduo en honor de San José, con la participación activa de alumnos y docentes de la institución educativa.

El cierre en este espacio se realizará también el jueves 19 con:

9.00: Procesión.

Posterior celebración de la Santa Misa.