Festividades en honor de San José: hoy la procesión en Piedra Blanca

Este jueves se llevan a cabo los actos litúrgicos de cierre de las fiestas patronales en honor de San José, Patriarca de la Iglesia, en distintas comunidades, con epicentro en la parroquia con sede en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Las actividades comenzarán a las 18.30 con la llegada de la imagen del santo patrono a Callejón Hondo, desde donde a las 19.00 se iniciará la procesión que recorrerá la Ruta Provincial N° 41 hasta el templo de San José. Posteriormente, a las 20.30, se celebrará la Santa Misa, cerrando así una jornada cargada de significado religioso.

Desde la comunidad parroquial se invitó especialmente a los vecinos a ornamentar la ruta por donde pasará la procesión, en un gesto que busca reforzar la participación y el sentido colectivo de la celebración. En esta jornada, además, rendirán su homenaje todos los fieles del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Celebraciones en La Tablada

En paralelo, la comunidad parroquial de San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital, también culminará este jueves la novena en honor de su santo patrono.

El cronograma contempla:

19.00: Santa Misa.

Procesión posterior por las calles Santa Fe, pasaje Vélez Sarsfield, Córdoba y Junín, regresando al templo por Santa Fe.

En San Jorge y el Hogar Escuela

Las festividades en honor de San José también se replican en otras comunidades, como la parroquia San Jorge, donde se viene rezando la novena del 10 al 18 de marzo. En este caso, el cierre será este jueves 19 con:

20.00: Celebración de la Santa Misa.

Posterior procesión por las calles del sector.

Por su parte, en la capilla del Hogar Escuela, las actividades han incluido el rezo de un triduo en honor de San José, con la participación activa de alumnos y docentes de la institución educativa.

El cierre en este espacio se realizará también el jueves 19 con:

9.00: Procesión.

Posterior celebración de la Santa Misa.

