Clima en Catamarca: el 9 de Julio se viene agradable y con máxima de 19°

El feriado se desarrollará bajo condiciones meteorológicas estables en Catamarca, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará caracterizada por la ausencia total de precipitaciones, la presencia de neblina por sectores durante la madrugada y un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, acompañado por un gradual aumento de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 19 grados.

Las previsiones indican que será un día sin sobresaltos desde el punto de vista climático, con un comportamiento atmosférico que permitirá el desarrollo de las actividades previstas para el feriado patrio. El viento además, modificará su dirección entre la madrugada y la mañana, para luego mantenerse desde el Sur durante el resto de la jornada.

Una madrugada con neblina

El inicio del día estuvo marcado por la presencia de neblina, una condición que redujo la visibilidad en las primeras horas del jueves. En ese período, la temperatura fue de 9 grados, configurando un ambiente fresco propio de la época invernal.

En tanto, el viento comenzó el día soplando desde el sector Norte, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La mañana continuará parcialmente nublada

Con el transcurso de la jornada, las condiciones comenzarán a estabilizarse aún más. Para la mañana, el pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado, manteniéndose la temperatura en 9 grados. En este tramo del día se producirá un cambio en la circulación del viento, que rotará hacia el Sur y disminuirá considerablemente su intensidad. Las velocidades previstas oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que continuará descartándose la posibilidad de precipitaciones.

La combinación de nubosidad parcial, ambiente fresco y viento de baja intensidad marcará el desarrollo de las primeras horas del feriado.

La tarde ofrecerá las temperaturas más agradables

Según el SMN, la tarde será el momento más templado del jueves. La temperatura alcanzará una máxima de 19 grados, convirtiéndose en el registro más elevado de la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado, sin cambios significativos respecto de la mañana, mientras que el viento seguirá soplando del mismo sector, aunque con una intensidad algo mayor, ubicándose entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Una noche estable para cerrar el feriado

Las condiciones previstas para la noche muestran una continuidad del escenario meteorológico observado durante el resto del jueves. El cielo permanecerá parcialmente nublado, la temperatura descenderá hasta 11 grados y el viento continuará predominando desde el Sur, con velocidades iguales a la hora anterior.

En síntesis, el 9 de julio se presentará con estabilidad, con una mañana fresca, marcada por la presencia de neblina, y una tarde agradable, en la que la temperatura alcanzará los 19 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mayor parte del día y el SMN no prevé precipitaciones en ningún momento de la jornada.