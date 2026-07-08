Catamarca: se confirmó la normalización del sistema SUBE

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca informó oficialmente que quedó normalizado el funcionamiento del sistema SUBE, por lo que los usuarios ya pueden operar nuevamente con normalidad al momento de validar las cargas realizadas en sus tarjetas.

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo provincial, el servicio recuperó su funcionamiento habitual luego de haberse solucionado el inconveniente técnico que había afectado la plataforma y que impedía el normal desarrollo de algunas de las operaciones vinculadas al sistema.

Con esta normalización, la validación de las cargas volvió a estar disponible tanto en las Terminales Automáticas como en las validadoras instaladas a bordo de las unidades del transporte público, permitiendo que los usuarios puedan utilizar nuevamente todas las prestaciones del sistema sin inconvenientes.

El anuncio oficial lleva tranquilidad a quienes utilizan diariamente el transporte público y dependen del funcionamiento del sistema SUBE para acreditar las cargas efectuadas y acceder al servicio.

Quedó resuelto el inconveniente técnico

Según precisó la Secretaría de Transporte, el problema que afectaba el funcionamiento del sistema ya fue solucionado, lo que permitió restablecer completamente la operatividad de la plataforma. El organismo informó que el inconveniente era de carácter técnico y que, una vez resuelto, fue posible restablecer el funcionamiento habitual de todos los mecanismos de validación de cargas.

De esta manera, el servicio volvió a prestar sus funciones de manera normal, tanto en los dispositivos instalados en distintos puntos destinados a la acreditación de saldo como en las validadoras ubicadas dentro de las unidades del transporte público.

La normalización implica que los usuarios ya pueden realizar el procedimiento de validación de las cargas efectuadas utilizando cualquiera de las alternativas disponibles dentro del sistema.

Dónde volvió a funcionar la validación de cargas

La Secretaría de Transporte detalló que la normalización comprende todos los puntos habituales donde se realiza la validación de las cargas de la tarjeta SUBE. En ese sentido, el funcionamiento fue restablecido en:

Terminales Automáticas del sistema SUBE.

Validadoras ubicadas a bordo de las unidades del transporte público.

Con la recuperación del servicio, ambos mecanismos volvieron a operar con normalidad, permitiendo completar el proceso de acreditación de las cargas realizadas por los usuarios.

La información oficial indica que la plataforma ya se encuentra nuevamente en condiciones de brindar el servicio de manera habitual, luego de superado el inconveniente técnico que había generado dificultades en su funcionamiento.

Agradecimiento a los usuarios

Junto con el anuncio sobre la normalización del sistema, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca expresó un mensaje dirigido a los usuarios que se vieron afectados por la situación.

En el comunicado oficial, el organismo agradeció la comprensión y la paciencia demostradas durante el período en que el sistema presentó inconvenientes técnicos.

Ese reconocimiento estuvo acompañado por la confirmación de que el servicio quedó completamente restablecido y que la plataforma volvió a operar con normalidad.