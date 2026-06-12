Fiesta del Poncho: avanza la venta de entradas para el Escenario Mayor y el Poncho Sunset

La expectativa crece a medida que se acerca la realización de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la provincia y una de las celebraciones populares más importantes del calendario nacional.

Con el inicio de la cuenta regresiva para su apertura, continúan a la venta las entradas para las seis noches del Escenario Mayor y para el Poncho Sunset Especial Día del Amigo, una de las novedades que se incorpora este año a la programación oficial con un formato diferente y un espacio especialmente preparado en el Estadio Bicentenario.

La fiesta se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, donde miles de personas podrán disfrutar de una programación artística que combina talentos locales, regionales y figuras consagradas de la música argentina.

Las entradas para todas las jornadas pagas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Universo Tickets, habilitada para la comercialización de los distintos sectores disponibles tanto para el Escenario Mayor como para el Poncho Sunset.

Seis noches con grandes figuras nacionales

El Escenario Mayor volverá a ser uno de los principales atractivos de la fiesta. Cada jornada comenzará a las 21 horas y contará con una nutrida programación artística que incluirá música, danza y espectáculos de distintos géneros.

Entre los artistas nacionales convocados para esta edición se destacan:

• Pimpinela.

• Los Nocheros.

• Los Tekis.

• Soledad.

• Karina.

• Cazzu.

• Jorge Rojas.

• Lázaro Caballero.

• Fito Páez.

• Vilma Palma e Vampiros.

La presencia de estas figuras se suma a la participación de numerosos artistas catamarqueños y cuerpos de danza que formarán parte de cada una de las noches programadas.

Una propuesta especial para el Día del Amigo

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra el Poncho Sunset Especial Día del Amigo, una propuesta diseñada para celebrarse al aire libre y en horario vespertino.

El evento tendrá lugar el lunes 20 de julio, desde las 17 horas, en el Estadio Bicentenario. La organización confirmó la participación de:

• Los Herrera.

• Abel Pintos.

• LBC junto a Euge Quevedo.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente dentro de la programación general de la Fiesta del Poncho, incorporando un formato pensado para compartir la celebración del Día del Amigo en un ambiente distendido y con destacados espectáculos musicales.

Beneficios para la compra de entradas

Desde el inicio de la comercialización de los tickets se encuentra vigente una promoción especial denominada "El Marcatón al Poncho", impulsada conjuntamente por el Gobierno de Catamarca y el Banco Nación. El beneficio permite acceder al 30% de descuento y hasta tres cuotas sin interés. La promoción está disponible para quienes realicen la compra utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y alcanza tanto a las entradas del Escenario Mayor como a las del Poncho Sunset.

Sectores y valores disponibles

La organización informó que las entradas para el Escenario Mayor son no numeradas y cuentan con diferentes categorías de acuerdo con cada jornada.

Los sectores habilitados son:

• General.

• Platea.

• Pullman Butaca.

• Pullman Living.

• Balcones Living.

En cuanto a los valores, el costo de la entrada general más económica es de 30.000 pesos, mientras que la platea de menor valor tiene un precio de 50.000 pesos.

Para el Poncho Sunset Especial Día del Amigo se dispusieron dos sectores:

• Campo: 50.000 pesos.

• Platea: 70.000 pesos.

Un premio especial para los asistentes al Sunset

La organización también recordó que durante el Poncho Sunset se realizará el sorteo de un Fiat Cronos 0 km de Ledian. El sorteo tendrá lugar el 20 de julio y participarán exclusivamente aquellas personas que asistan al evento especial por el Día del Amigo.

De esta manera, el Sunset suma un atractivo adicional para quienes elijan formar parte de esta nueva propuesta incorporada a la programación oficial.

La cartelera completa del Escenario Mayor

La programación artística prevista para las seis noches incluye una amplia variedad de propuestas musicales y culturales.

Viernes 17 de julio

• Delegación Regional Puna - Antofagasta de la Sierra.

• Compañía Mala Junta.

• Noelia Díaz Negracha.

• Germán Fuentes.

• Cía. de Danzas Femeninas "Eulalias".

• Nicolás Reyna.

• Pimpinela.

• Noelia Tula.

• Emilio Morales.

• Campedrinos.

Sábado 18 de julio

• Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui.

• Leticia Aranda.

• Juan Ignacio Molina.

• Chango Spasiuk con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea.

• Academia de Danzas Yawar Waina.

• Los Nocheros.

• El Arribeño Ballet.

• Itatí.

• Kaly Barrionuevo.

• Los Tekis.

Domingo 19 de julio

• Ballet Argentina.

• Nena Herrera.

• Yanel Pedraza y Miguel Quintero.

• Néstor Pacheco.

• Fernanda Cruz.

• Cololo Macedo.

• Soledad.

• Caravana Catucha.

• Nico Galleguillo.

• Karina.

El cierre de la fiesta promete convocatorias masivas

La programación continuará durante el segundo fin de semana con nuevas propuestas artísticas de relevancia nacional.

Viernes 24 de julio

• Delegación Artística de la UNCA.

• Belén Parma.

• Compañía Escénica.

• Germán Cano.

• Folk4.

• Valen Vargas.

• Loy Carrizo.

• Koki y Pajarín Saavedra.

• Cazzu.

Sábado 25 de julio

• Ballet Folclórico Estable Municipal.

• Deby Gianoglio.

• Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas.

• Las Voces del Viento.

• Luz Segura.

• Jorge Rojas.

• Los Hermanos Rodríguez.

• Carafea.

• Lázaro Caballero.

Domingo 26 de julio

• Compañía de Danzas Meraki.

• Wilson Figueroa.

• Los Mellizos.

• Ballet Folklórico Rubinstein.

• Agustín Isasmendi.

• María Paula Godoy.

• Fito Páez.

• Estudio de Malambo Chúcaros.

• Vilma Palma e Vampiros.

Con una programación que reúne a figuras consagradas de la música nacional, una fuerte presencia de artistas locales y la incorporación del Poncho Sunset como nueva propuesta para el Día del Amigo, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita sus semanas previas con una creciente expectativa. La venta de entradas continúa avanzando mientras el público comienza a definir qué noches y espectáculos serán los más convocantes de una edición que promete volver a convertir a Catamarca en el epicentro cultural del país durante diez jornadas consecutivas.