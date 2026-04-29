Día del Animal: el origen de una conmemoración que marca la historia argentina

El Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril, una jornada que trasciende la efeméride para convertirse en un recordatorio del compromiso con el respeto hacia los seres vivos. La elección de esta fecha está estrechamente vinculada a la figura de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado cordobés que fue pionero en la defensa de los derechos de los animales en el país.

Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850 y, tras obtener su título universitario, decidió dedicar su vida a una causa poco comprendida para su época: la protección de los animales. Su pensamiento partía de una premisa clara: aunque los animales tuvieran un nivel de raciocinio inferior al del ser humano, no debían ser sometidos a maltrato ni castigo.

El rol de Albarracín en la defensa animal

Su compromiso se materializó a través de su participación en la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, institución en la que se desempeñó como secretario desde su fundación en 1879. En 1885 asumió la presidencia, sucediendo a Domingo Faustino Sarmiento, lo que consolidó su liderazgo en el ámbito de la protección animal.

Desde ese lugar, impulsó acciones concretas contra prácticas que en ese momento eran socialmente aceptadas. Entre ellas se destacan:

La oposición a las riñas de gallos .

. El rechazo a la doma de potros .

. Las campañas contra las corridas de toros .

. La lucha contra el tiro a la paloma.

Estas iniciativas marcaron un cambio de paradigma en una sociedad que no cuestionaba este tipo de actividades. Su accionar le valió incluso el apodo de "El loco", debido a su actitud disruptiva frente a costumbres arraigadas.

La Ley de Protección Animal y su impacto

Uno de los aportes más significativos de Albarracín fue su rol como principal impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), promulgada el 25 de julio de 1891. Este marco legal representó un avance fundamental en la defensa de los derechos de los animales en la Argentina.

El alcance de esta legislación trascendió las fronteras nacionales. Según se destaca, su desarrollo fue tomado como base por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que evidencia la proyección internacional de su trabajo.

Las dos versiones sobre el origen de la fecha

La conmemoración del Día del Animal en la Argentina presenta dos interpretaciones sobre su origen, ambas vinculadas a la figura de Albarracín.

La versión más difundida sostiene que la fecha fue establecida en homenaje a su fallecimiento, ocurrido el 29 de abril de 1926, cuando tenía 75 años. Sin embargo, existe otra interpretación que, según historiadores, podría ser más precisa.

Esta segunda versión indica que fue el propio Albarracín quien, en 1908, dispuso el 29 de abril como fecha para celebrar el Día del Animal. De manera llamativa, ese día coincidiría años más tarde con el de su muerte, lo que reforzó su significado simbólico.

Un activismo adelantado a su tiempo

La figura de Albarracín se caracterizó por acciones directas y visibles. Se colocaba frente a carruajes tirados por caballos para evitar el maltrato y organizaba campañas contra espectáculos que implicaban sufrimiento animal. También se manifestó en contra de los zoológicos y de los circos, cuestionando prácticas que en ese entonces eran ampliamente aceptadas.

Su estilo de militancia, considerado extremo para la época, reflejaba una convicción profunda y una visión ética que anticipó debates que hoy forman parte de la agenda pública.

El presente del bienestar animal

A pesar de los avances logrados desde fines del siglo XIX, el maltrato animal continúa siendo una problemática vigente, incluso cuando está penado por la ley. En este contexto, el legado de Albarracín adquiere una dimensión actual, especialmente en lo que respecta a la educación y concientización como herramientas de cambio.

Si bien los zoológicos urbanos han comenzado a desaparecer, dando lugar a modelos como los bioparques, orientados al cuidado y la preservación —como el caso de Temaikén—, los desafíos en materia de bienestar animal persisten.

Diferencias con la conmemoración internacional

A nivel global, el Día Mundial del Animal se celebra el 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís, figura reconocida por su vínculo con los animales y la naturaleza. Nacido en Italia en 1182, promovía una relación respetuosa con todos los seres vivos, a quienes consideraba "hermanos".

La fecha fue establecida en 1929, durante un congreso impulsado por la Organización Mundial de Protección Animal en Viena. Posteriormente, en 1980, Juan Pablo II lo declaró patrono de los animales y de los ecologistas.