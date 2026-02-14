Fin de semana largo de Carnaval: cómo estará el tiempo

Con la llegada del fin de semana largo de Carnaval, millones de argentinos ya comienzan a planificar escapadas, viajes y actividades al aire libre. Desde paseos familiares hasta excursiones por la provincia, la organización depende fuertemente de un factor crucial: el clima. La Capital catamarqueña se convierte así en un epicentro de atención para quienes buscan disfrutar del receso sin contratiempos.

Cada año, la gran interrogante que surge entre quienes planean sus actividades es si el tiempo acompañará o si las lluvias obligarán a modificar los planes. Para responder a esta inquietud, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece un pronóstico detallado día por día.

Sábado 14 de enero: un inicio con tormentas aisladas

El sábado 14 de enero se espera que el clima presente tormentas aisladas, acompañadas de vientos del sur que rotarán al noreste. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados, lo que indica un día cálido con alta probabilidad de precipitaciones puntuales.

Para quienes planifican actividades al aire libre, el sábado requiere cierta flexibilidad, ya que las tormentas aisladas podrían alterar paseos, caminatas o eventos en espacios abiertos. La rotación de los vientos, primero del sur hacia el noreste, podría generar cambios locales en la sensación térmica y en la humedad del ambiente.

Domingo 15 de enero: variabilidad y posibles tormentas fuertes

El domingo 15 de enero se anticipa como una jornada de mayor variabilidad. Según el SMN, por la mañana se registrará mayormente nublado, mientras que por la tarde se esperan chaparrones, con la posibilidad de tormentas fuertes por la noche. Los vientos comenzarán del norte, rotando al este y luego al suroeste, un patrón que puede potenciar cambios rápidos en la presión y la intensidad de las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el día se mantendrá cálido, con mínima de 21 grados y máxima de 32 grados, generando un ambiente húmedo y cargado. Este panorama advierte sobre la necesidad de planificar actividades bajo techo o prever alternativas frente a posibles lluvias intensas.

Lunes 16 de enero: tormentas aisladas y nublado

El lunes 16 de enero continuará con cierta inestabilidad, presentando tormentas aisladas por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos se mantendrán del norte, favoreciendo la sensación de calor durante el día.

Las temperaturas se ubicarán en mínima de 23 grados y máxima de 32 grados, consolidando un escenario de calor sostenido, aunque con riesgos de lluvias intermitentes. Este día podría ser ideal para actividades que requieran flexibilidad horaria, priorizando los momentos de cielo despejado y evitando las horas de tormenta.

Martes 17 de enero: cierre del Carnaval con calor y nubosidad

El martes 17 de enero se perfila como el día más cálido del fin de semana largo, con mayormente nublado y vientos del suroeste rotando al noreste. Las temperaturas alcanzarán mínima de 25 grados y máxima de 35 grados, marcando un pico de calor que podría afectar tanto a residentes como a turistas.

Este día invita a preparar medidas de hidratación y protección solar, especialmente considerando la alta temperatura combinada con la nubosidad que puede generar sensación de bochorno. Aunque no se anticipan lluvias fuertes, la nubosidad constante podría limitar ciertas actividades al aire libre.