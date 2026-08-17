Catamarca recibió más de 6.400 turistas: el impacto económico fue de $1.494 millones

Catamarca volvió a registrar un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo comprendido entre el 14 y el 17 de agosto, con la llegada de 6.403 visitantes que recorrieron distintos destinos de la provincia. Según los datos relevados, la estadía promedio alcanzó las 3 noches, mientras que la ocupación hotelera se ubicó en un 55% promedio provincial.

El movimiento registrado durante esos días generó un impacto económico estimado en $1.494 millones, de acuerdo con la información relevada por la Dirección de Calidad Turística de la Secretaría de Gestión Turística, con el aporte de municipios y referentes del sector privado.

La actividad no se concentró en un único destino, sino que se extendió por distintos puntos de Catamarca, alcanzando a una amplia variedad de sectores vinculados directa e indirectamente con el turismo. El movimiento generado por los visitantes tuvo incidencia en alojamientos, gastronomía, comercios, agencias de viajes, excursiones y otros servicios que forman parte de la cadena de valor turística.

Los resultados adquirieron particular relevancia porque se produjeron luego del período de vacaciones de invierno, considerado una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año. Además, el fin de semana estuvo atravesado por condiciones climáticas invernales, aunque la provincia logró mantener un importante flujo de visitantes y actividad en sus principales destinos turísticos.

Los motivos para viajar

El movimiento turístico estuvo acompañado por una amplia agenda de propuestas culturales, deportivas, tradicionales y recreativas desarrolladas en diferentes localidades de Catamarca. Las actividades ofrecieron nuevos motivos para visitar la provincia durante el feriado y permitieron distribuir el movimiento entre distintos destinos.

En Andalgalá, uno de los principales atractores fue la 2ª Vuelta de Baquets "Camino de la Rodocrosita", una propuesta que convocó a participantes provenientes de distintos puntos del país. El recorrido incluyó algunos de los principales paisajes y atractivos del departamento, entre ellos la Cuesta de Capillitas, la Cuesta de la Chilca y El Potrero.

La propuesta combinó así el movimiento generado por el evento con el atractivo de los paisajes andalgalenses, incorporando diferentes puntos del departamento al recorrido de los visitantes y participantes.

En Tinogasta, en tanto, los festejos por el 313° aniversario del departamento se sumaron a la realización de la primera edición de "Tinogasta Cuenta", Feria del Libro. Ambas propuestas aportaron una agenda de carácter cultural y artístico que convocó tanto a residentes como a visitantes durante el fin de semana largo.

Naturaleza, aventura y tradiciones ancestrales

El turismo vinculado con la naturaleza, la aventura y la cultura también tuvo un lugar destacado en la agenda provincial. En Tatón, Fiambalá, se realizó el Desafío Chaski Trail, mientras que el domingo tuvo lugar Pachamama Raymi, una jornada dedicada al encuentro con las tradiciones ancestrales.

La actividad de Pachamama Raymi incluyó la ceremonia de la Pachamama, música, feria de artesanos y gastronomía regional, integrando diferentes expresiones culturales en una propuesta destinada a visitantes y comunidades locales.

En Villa Vil, Belén, se desarrolló además el Trail Running Los Castillos, que ofreció distintos recorridos entre los paisajes naturales de la región. La actividad incorporó así otra alternativa vinculada con el deporte y el contacto con el entorno natural.

El conjunto de estas propuestas permitió que durante el fin de semana largo diferentes departamentos y localidades fueran escenario de actividades capaces de atraer visitantes, generar circulación y ampliar la oferta turística provincial.

Identidad catamarqueña

La agenda también incluyó acontecimientos directamente relacionados con las tradiciones y la identidad catamarqueña. Entre ellos se encontraron el Festival de Doma y Tradición Criolla, realizado en Fray Mamerto Esquiú; la Fiesta Provincial de la Batea, en Tucumanao, Pomán; y la Fiesta de Ambato, en Los Varela.

Estas celebraciones se incorporaron al calendario del fin de semana largo y formaron parte de una programación que combinó expresiones tradicionales, encuentros culturales y actividades recreativas en distintos puntos del territorio provincial.

La diversidad de propuestas permitió acompañar el movimiento turístico con acontecimientos de características diferentes, desde competencias deportivas y recorridos por paisajes naturales hasta celebraciones vinculadas con las tradiciones locales.

La Capital también concentró visitantes

En la ciudad Capital, el Pueblo Perdido de la Quebrada y la Casa de la Puna también concentraron público durante el fin de semana. Ambos espacios ofrecieron una agenda dirigida a familias y visitantes, con propuestas que abarcaron diferentes expresiones de la cultura y el entretenimiento.

Entre las actividades desarrolladas se incluyeron peñas, ferias, propuestas gastronómicas, actividades infantiles y expresiones culturales de distintas colectividades.

De esta manera, la Capital también se integró al movimiento turístico registrado durante el feriado, con una programación destinada a distintos públicos y con alternativas que permitieron complementar los atractivos de la provincia.

Un movimiento sostenido

Desde la Secretaría de Gestión Turística destacaron que el fin de semana largo volvió a generar movimiento en distintos puntos de Catamarca, incluso luego de una temporada de vacaciones de invierno caracterizada por una alta demanda.

El balance volvió a poner en evidencia, según lo señalado desde el área turística provincial, la importancia de sostener una agenda de eventos y propuestas durante todo el año. El flujo de visitantes registrado después de las vacaciones de invierno y bajo condiciones climáticas invernales mostró que el movimiento turístico no quedó limitado a la temporada alta, sino que también encontró nuevos estímulos en un fin de semana largo atravesado por actividades culturales, deportivas, tradicionales y recreativas.

La diversidad territorial de las propuestas permitió que Andalgalá, Tinogasta, Fiambalá, Belén, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, Los Varela y la ciudad Capital, entre otros puntos, formaran parte de la agenda que acompañó la llegada de turistas.

Con 6.403 visitantes, tres noches de estadía promedio, 55% de ocupación hotelera y un impacto económico estimado en $1.494 millones, el fin de semana largo del 14 al 17 de agosto dejó un nuevo registro de actividad para el sector turístico provincial. La combinación de eventos, paisajes, cultura, gastronomía, deportes y tradiciones volvió a funcionar como parte de una oferta distribuida en diferentes destinos de Catamarca.