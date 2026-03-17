¿Fin de semana largo? Quiénes descansan y quiénes trabajan el lunes 23 de marzo

La próxima semana traerá consigo uno de los tantos fines de semana largo que ofrece el 2026, una instancia esperada por quienes buscan una pausa en la rutina o planifican una escapada. Sin embargo, este período no está exento de interrogantes: el calendario oficial incluye dos fechas consecutivas —el lunes 23 y el martes 24 de marzo— cuya naturaleza distinta genera dudas tanto en empleados como en empleadores.

El eje de la confusión radica en la diferencia entre un feriado nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos, una distinción que impacta directamente en la organización de las actividades laborales, comerciales y educativas en todo el país.

Un feriado con peso histórico y alcance total

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado inamovible en todo el territorio argentino. Se trata de una jornada de profunda significación histórica que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976.

Al estar incorporado al calendario oficial de feriados nacionales, su cumplimiento es obligatorio. Esto implica un cese general de actividades en múltiples ámbitos:

Escuelas: permanecen cerradas.

Bancos: sin atención al público.

Organismos públicos: sin actividad administrativa.

Además, la legislación vigente establece que quienes deban trabajar durante un feriado nacional perciben una remuneración doble, lo que refuerza su carácter excepcional dentro del calendario laboral.

Este día no solo detiene la actividad económica habitual, sino que también promueve una reflexión colectiva sobre los derechos humanos y la democracia, consolidándose como una de las fechas más significativas del año.

El lunes 23: descanso parcial y decisiones sectoriales

En contraste, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno. Esta medida tiene como objetivo extender el descanso y fomentar el turismo interno, generando un fin de semana largo al ubicarse entre el sábado y el feriado del martes.

Sin embargo, a diferencia del feriado nacional, este día no implica una paralización obligatoria de actividades. Su aplicación varía según el sector:

Sectores con descanso garantizado

Administración pública: todas las oficinas estatales del país permanecerán cerradas, sin excepción.

Instituciones educativas: no habrá clases, por lo que estudiantes y docentes tendrán el día libre.

Bancos: las sucursales no atenderán al público.

En el caso del sistema financiero, si bien no habrá atención presencial, se mantendrán operativos los servicios digitales:

Home banking

Cajeros automáticos

Pagos con tarjeta

Asimismo, el transporte público funcionará con frecuencia reducida, adaptándose a la menor circulación de personas.

Sector privado: decisión empresarial

Para los trabajadores del ámbito privado, la situación es diferente. La normativa vigente establece que, en los días no laborables, la decisión de otorgar o no el descanso queda en manos del empleador. Esto significa que:

Algunas empresas pueden optar por cerrar sus puertas.

Otras pueden mantener la actividad con normalidad.

En estos casos, quienes trabajen el lunes 23 de marzo percibirán su salario habitual, sin recargo adicional.

La diferencia clave: feriado nacional vs. día no laborable

Comprender la distinción entre ambas figuras es central para interpretar el funcionamiento del país durante estas fechas.

Feriado nacional (24 de marzo):

Establecido por ley.

Cumplimiento obligatorio.

Descanso garantizado para todos los trabajadores.

Pago doble en caso de prestación de servicios.

Día no laborable con fines turísticos (23 de marzo):

Determinado por el Poder Ejecutivo.

Carácter no obligatorio.

Decisión de actividad en manos del empleador.

Pago habitual sin recargo.

Esta diferenciación está respaldada por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que regula las condiciones laborales en este tipo de jornadas.

Un fin de semana largo con matices

Así, el próximo fin de semana largo se configura como una combinación de descanso pleno y flexibilidad laboral. Mientras que el martes 24 de marzo asegura una paralización total en conmemoración de una fecha clave para la memoria colectiva, el lunes 23 presenta un escenario heterogéneo, donde conviven sectores completamente inactivos con otros que continúan operando.

La planificación, tanto personal como empresarial, dependerá de esta doble condición. Para algunos, será una oportunidad de descanso extendido; para otros, una jornada laboral más dentro de un contexto atípico.

En definitiva, el calendario no solo organiza el tiempo, sino que también refleja las prioridades sociales, históricas y económicas de un país. Y en este caso, lo hace a través de un fin de semana largo que combina memoria, turismo y decisiones laborales.

Cómo sigue el calendario de feriados

El cronograma abarca tanto conmemoraciones históricas como jornadas destinadas a promover el turismo y el descanso. Se incluyen feriados inamovibles, días trasladables y fechas especiales asignadas por el Poder Ejecutivo. El detalle mes a mes es el siguiente:

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Coinciden el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y el Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Güemes (feriado trasladable, conmemorado el 17)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos, extendiendo el descanso de la semana

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (traslado oficial desde el 20 de noviembre)

Diciembre