Final feliz en la montaña: localizan a un senderista tras intenso despliegue policial

En las primeras horas de esta jornada, la seguridad pública y los protocolos de emergencia fueron puestos a prueba en un escenario de alta complejidad geográfica. Lo que comenzó como un reporte de desaparición culminó en un exitoso operativo de rescate que destaca la coordinación de las fuerzas especiales en el interior provincial.

La movilización no solo permitió salvaguardar la vida de un civil, sino que también pone de manifiesto los riesgos inherentes a las zonas de montaña cuando no se toman las precauciones de comunicación adecuadas.

La urgencia del caso demandó una respuesta inmediata y de alto nivel jerárquico que comenzó a gestarse en medio de la oscuridad. A las 02:30 de la madrugada de hoy, se dio inicio formal a las maniobras de rastrillaje bajo una conducción directa y centralizada por parte del Sr. Jefe de la Unidad Regional N° 3, Crio. My. Jorge Sacaba. El jefe policial asumió personalmente el liderazgo de la misión, garantizando que los recursos tácticos fueran distribuidos con eficiencia en un territorio conocido por su hostilidad nocturna y su topografía desafiante.

El despliegue contó con una fuerza combinada de élite, integrando a personal especializado de la Unidad Regional N° 3 junto a los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la ciudad de Belén. La participación de esta unidad motorizada resultó fundamental, dado que estos agentes están entrenados específicamente para la incursión en terrenos donde los vehículos convencionales encuentran limitaciones severas.

El objetivo era claro y urgente: localizar a un joven que se habría extraviado durante la jornada de ayer en la zona de montaña, enfrentando el descenso de la temperatura y la absoluta falta de visibilidad en las altas cumbres.

Tras un arduo trabajo de campo que implicó el seguimiento meticuloso de rastros y un profundo conocimiento del terreno, los equipos de rescate lograron un avance significativo que trajo alivio a la operación. Los efectivos policiales se adentraron profundamente en la geografía del Departamento Andalgalá, logrando alcanzar un cerro ubicado aproximadamente a 65 kilómetros de la ruta provincial N° 46. Este punto de difícil acceso representó el epicentro de la búsqueda durante las horas más críticas de la madrugada.

El punto exacto del hallazgo se situó finalmente en la franja territorial comprendida entre las localidades de Amanao y Capillitas. Allí, las fuerzas de seguridad dieron con el paradero de la persona buscada, un ciudadano de apellido Nieva, de 28 años de edad y oriundo de la Provincia de Tucumán. A pesar de las horas de incertidumbre y la exposición directa a los elementos naturales, el desenlace fue favorable para el joven senderista. Tras el contacto inicial en la ladera del cerro, el personal policial procedió a su extracción inmediata para que pudiera recibir atención profesional.

Evaluación médica y estado de salud

Una vez fuera de la zona de riesgo, el Sr. Nieva quedó bajo la supervisión directa del personal médico del Hospital Zonal de Belén. Los profesionales de la salud realizaron los exámenes de rigor necesarios para evaluar el impacto del extravío en su integridad física, prestando especial atención a signos de deshidratación o hipotermia. Tras las revisiones pertinentes, el equipo médico de guardia constató que el joven se encontraba en buen estado de salud, descartando lesiones de gravedad o cuadros críticos derivados de su prolongada estancia en el cerro.

Este resultado positivo es atribuido por las autoridades a la celeridad con la que se activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia del extravío. La respuesta temprana evitó que el paso del tiempo complicara el cuadro clínico del ciudadano tucumano, permitiendo que el incidente no pasara de ser un susto con final exitoso gracias a la pericia de los uniformados intervinientes.

A raíz de este incidente que movilizó importantes recursos humanos y logísticos, la Jefatura de Policía ha emitido una serie de recomendaciones vitales para quienes realizan actividades de senderismo o excursiones en zonas remotas de la provincia. La institución enfatiza que, en áreas donde la señal de comunicación es poca o nula, la prevención es la única herramienta eficaz para garantizar la supervivencia ante cualquier imprevisto técnico o físico.

Para evitar futuras contingencias de esta índole, se insta a los deportistas y turistas a dar siempre un aviso formal a la dependencia policial más cercana antes de iniciar cualquier travesía. Es imperativo indicar con precisión los lugares que pretenden recorrer y establecer un tiempo estimado para la actividad.

Esta notificación previa permite que, ante un incumplimiento de los horarios previstos, se activen los protocolos correspondientes de manera inmediata para poner en resguardo la integridad física de los participantes, tal como ocurrió en este exitoso operativo liderado por la Unidad Regional N° 3.