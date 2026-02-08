"No aguanto más": el dramático ruego de un abuelo en pleno centro

La vulnerabilidad de los adultos mayores que trabajan en la calle quedó expuesta anoche en un episodio de extrema crudeza en el corazón de la ciudad. Un hombre de 68 años, identificado por los testigos como Andrada, protagonizó una escena desgarradora en la calle Maipú, al sufrir una crisis de salud derivada de un cuadro de artrosis. Con severas dificultades para movilizarse y visiblemente agotado, el hombre se vio obligado a detener su marcha mientras repetía una frase que conmovió a los presentes: "No aguanto más".

El hecho, que generó un profundo malestar entre los vecinos y jóvenes que se acercaron a socorrerlo, estuvo marcado por la falta de celeridad en la respuesta oficial. A pesar de la urgencia manifiesta, la cronología de los eventos revela una preocupante desatención por parte de las autoridades competentes. Los testigos realizaron el llamado correspondiente a las fuerzas de seguridad exactamente a las 21:50 horas, pero el auxilio no fue inmediato.

Recién a las 22:30 horas, un efectivo policial se hizo presente en el lugar, completando una espera agónica de 40 minutos en la vereda. El dato que más indignación causó entre quienes acompañaban al hombre fue la cercanía de la ayuda, ya que el incidente ocurrió a apenas tres cuadras de la Comisaría Segunda, ubicada en la intersección de las calles Maipú y Florida.

Durante la prolongada espera, Andrada relató parte de su dura realidad cotidiana para explicar su agotamiento físico. El hombre de 68 años comentó que se dedica a la venta de pan casero en Valle Viejo, una labor que lo obliga a pasar gran parte del día trabajando en la calle, exponiendo su cuerpo —ya afectado por la artrosis— a un esfuerzo constante. Intentando mantenerse sentado para mitigar el sufrimiento, manifestó que ya no soportaba el dolor acumulado tras la jornada de trabajo.

Finalmente, tras la llegada del personal policial, se procedió a realizar el pedido de una ambulancia para que el damnificado pudiera recibir la atención médica profesional necesaria. El caso deja planteado un serio interrogante sobre la eficiencia de los protocolos de asistencia y la sensibilidad de las autoridades ante emergencias que involucran a ciudadanos en situación de riesgo en el radio céntrico.