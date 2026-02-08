El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios Acuña Isi (etapa 1 y 2), Santa Marta, San Antonio Sur, San Antonio Oeste y San Carlos Oeste.

Además, el jueves 12 de febrero se realizará eliminación de inservibles (descacharrado) en los barrios Virgen del Valle y Virgen Niña, de 8 a 13 horas.

Control focal y descacharrado: cronograma semanal

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.