Finde largo en la Capital: el impacto económico superó los $612 millones

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó el informe correspondiente al fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo, desarrollado entre el 23 y el 25 de mayo, período en el que la actividad turística dejó un impacto económico estimado en $612.409.117 en San Fernando del Valle de Catamarca.

El relevamiento fue elaborado a través del Observatorio de Turismo Municipal y contempló datos vinculados a alojamientos registrados y habilitados, comportamiento de los visitantes, permanencia promedio, niveles de ocupación y circulación en espacios turísticos y culturales de la ciudad.

Según el informe oficial, la Capital recibió un total estimado de 1.981 visitantes, quienes registraron una estadía promedio de 3,3 noches y una ocupación hotelera del 45%. Los datos reflejan un importante movimiento turístico durante el feriado largo, con impacto directo en distintos sectores vinculados al consumo y los servicios.

Entre los aspectos destacados del relevamiento aparece la permanencia promedio de los turistas, indicador que desde el área consideran clave para consolidar a San Fernando del Valle de Catamarca como un destino elegido para estadías prolongadas dentro del norte argentino.

El perfil de los visitantes y las preferencias de alojamiento

El informe también permitió establecer características del perfil turístico registrado durante el fin de semana largo. En ese sentido, se indicó que el grupo familiar fue la modalidad de viaje predominante, representando el 43,3% del total de visitantes.

En relación al transporte, el automóvil particular volvió a consolidarse como el medio más utilizado para arribar a la ciudad, mientras que el origen de los turistas mostró una marcada predominancia de visitantes nacionales.

De acuerdo al relevamiento:

El 94% de los turistas fueron de origen nacional.

Córdoba, Buenos Aires y Tucumán fueron las provincias con mayor presencia de visitantes.

El grupo familiar representó el 43,3% de los viajes realizados.

El automóvil particular fue el principal medio de transporte utilizado.

En cuanto a las preferencias de alojamiento, el hotel 3 estrellas fue la opción más elegida, alcanzando un 52%, seguido por las cabañas y residenciales con un 51%.

El estudio destacó además que el gasto promedio diario por visitante alcanzó los $157.720, reflejando un movimiento económico significativo para sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos de la ciudad.

Ocio, recreación y turismo religioso

El análisis realizado por el Observatorio de Turismo Municipal también permitió identificar las principales motivaciones de viaje de quienes llegaron a la Capital durante el fin de semana largo.

El informe indicó que el 63% de los visitantes tuvo como principal motivo de viaje el ocio y la recreación, mientras que el 25% arribó impulsado por motivaciones religiosas.

En paralelo, otro de los datos destacados estuvo vinculado al posicionamiento turístico de San Fernando del Valle de Catamarca dentro del escenario regional. Según el relevamiento, el 63% de los turistas visitó la ciudad por primera vez, mientras que el 85% aseguró no haber considerado destinos alternativos para realizar el viaje.

Desde el área de Turismo consideraron estos indicadores como una señal del interés que mantiene la Capital entre los destinos turísticos regionales y de la capacidad de atracción que continúa sosteniendo la ciudad.

Contexto económico

Si bien el informe señaló que algunos indicadores mostraron una disminución respecto al último fin de semana largo de mayo, particularmente en niveles de ocupación hotelera y cantidad de visitantes, desde el área destacaron la importancia de sostener el movimiento turístico en un contexto económico complejo a nivel nacional.

En ese marco, se valoró especialmente:

El impacto económico superior a los $612 millones.

La permanencia promedio de 3,3 noches.

El consumo generado en distintos sectores de la economía local.

La circulación turística en atractivos y espacios culturales.

El movimiento turístico también estuvo acompañado por distintas propuestas culturales y recreativas impulsadas durante el fin de semana en espacios como Casa de la Puna, actividades que convocaron tanto a turistas como a residentes y fortalecieron el consumo interno y la circulación en los principales atractivos urbanos.

Crecimiento en museos y atractivos turísticos

Otro de los puntos relevantes del informe estuvo relacionado con la afluencia de visitantes en atractivos turísticos, centros de informes y museos administrados por el municipio.

Según los datos difundidos, más de 450 personas acudieron a los distintos atractivos turísticos y centros de informes de la ciudad. Entre ellos se destacó el Pueblo Perdido de la Quebrada, que recibió 175 visitantes durante el fin de semana largo. En paralelo, los museos municipales contabilizaron un total de 539 visitantes, sobresaliendo el Museo de la Virgen del Valle, que recibió 362 turistas.

El informe concluyó además que la afluencia de turistas en atractivos turísticos representó un crecimiento del 78,4% respecto al último fin de semana largo correspondiente al Día del Trabajador.

De esta manera, el balance elaborado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico reflejó un importante movimiento turístico en San Fernando del Valle de Catamarca durante el fin de semana largo, con impacto económico, crecimiento en la circulación de visitantes y una marcada presencia de turistas nacionales que eligieron la Capital como destino de descanso, recreación y actividades religiosas.