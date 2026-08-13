Finde largo en Catamarca: la agenda con propuestas para todos los públicos

Catamarca se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo, con una agenda que reunirá actividades en distintos departamentos de la provincia entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto, en el marco del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La programación propone una combinación de expresiones culturales, celebraciones tradicionales, actividades turísticas, encuentros gastronómicos, espectáculos musicales, competencias deportivas y propuestas recreativas destinadas a diferentes públicos. La variedad de escenarios y temáticas permitirá que tanto residentes como visitantes encuentren alternativas durante las jornadas del fin de semana largo.

La agenda comenzará el viernes 14 con actividades en la Capital y en distintos puntos del interior provincial.

Viernes: arte, música y celebraciones tradicionales

En la Capital, a las 20, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela será escenario de la inauguración de la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", de la artista visual Ada Cigno.

La exposición reúne grabados dedicados a dramaturgos y directores teatrales de Catamarca que desarrollaron una labor destacada durante el siglo XX. La propuesta pone en el centro de la agenda cultural a la producción artística vinculada con la historia teatral de la provincia.

En Valle Viejo, a las 21, se presentará "Tangopoesía" en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores. La jornada también tendrá una propuesta musical en Casa de la Puna, donde desde las 22 se realizará la Peña Achalay.

En el interior, Tinogasta concentrará dos celebraciones. Desde las 14, en la Plaza 25 de Mayo, se desarrollará la IX Fiesta Municipal de la Empanada, mientras que desde las 15, en el mismo espacio, tendrá lugar el festival por el 313° Aniversario de Tinogasta.

En Los Varela comenzará además la Fiesta de Ambato, que continuará el sábado 15 en el Camping La Esquina. La propuesta incluirá la presentación de la delegación de Ambato y una muestra de tradiciones y productos regionales de distintos municipios, entre ellos tamales, charqui, nueces confitadas, tortillas y dulce de membrillo.

Andalgalá y la Vuelta de Baquets

Entre el 14 y el 16 de agosto, Andalgalá será sede de la 2.ª Vuelta de Baquets "Camino de la Rodocrosita", un encuentro destinado a los apasionados por los vehículos clásicos y a visitantes provenientes de distintos puntos del país.

El recorrido atravesará diferentes paisajes y localidades, incluyendo la Cuesta de Capillitas, señalada en la información como la más larga de Sudamérica y que conecta la localidad de Choya con el distrito Minas Capillitas. El itinerario también comprenderá la Cuesta de La Chilca, el Cañón de Vis Vis, La Aguada, Chaquiago y Villa Vil. A la propuesta vinculada con los vehículos clásicos se sumarán alternativas gastronómicas en Bodega Finca El Symbol y Finca La Soñada.

Sábado con música, tradición, literatura y deporte

El sábado 15, la agenda en la Capital tendrá una jornada marcada por la música y el folclore. Desde las 12, Casa de la Puna será sede de la Peña La Encendida, mientras que a las 19, en el Club Deportivo Américo Tesorieri, está previsto el espectáculo de la banda de rock nacional Las Pastillas del Abuelo.

A las 21, en La Dorila, se presentará una nueva función de la obra de teatro "El Cashondo". La tradición criolla también tendrá un espacio destacado con el Festival de Doma y Tradición Criolla, desde las 12 en Finca La Mercedita, Fray Mamerto Esquiú. La propuesta incluirá montas especiales, desfile de agrupaciones gauchas, juegos tradicionales, comidas típicas y música en vivo.

En Tinogasta, los días 15 y 16, el Museo del Sabor albergará "Tinogasta Cuenta", 1.ª Feria del Libro, con actividades relacionadas con la literatura y la cultura.

Mientras tanto, en el paraje Tucumanao, de Saujil, departamento Pomán, desde las 13 se realizará la 24.ª Fiesta Provincial de la Batea, con feria artesanal y productiva, actividades de campo, peña folklórica, comidas regionales y propuestas de turismo aventura. En Tatón, Fiambalá, desde las 9, tendrá lugar el Desafío Chaski Trail, con modalidades de 6K participativa y 10K competitiva.

El deporte también ocupará un lugar central con la 4.ª fecha del Campeonato Rally Catamarqueño, que se disputará el sábado 15 y domingo 16 en Tinogasta. En la Capital, el Coro de Cámara Municipal se presentará el sábado y domingo desde las 21 en el Complejo Cultural Urbano Girardi.

Domingo entre senderos, cultura y tradiciones

El domingo 16 continuará la agenda deportiva con el Tres Cruces Trail Run, en La Falda, Fray Mamerto Esquiú, y con el Trail Running Los Castillos - Desafío Villa Vil, en Belén. Esta última competencia ofrecerá recorridos de 28K, 15K y 8K, atravesando paisajes naturales.

Fiambalá tendrá una propuesta vinculada con las tradiciones y la identidad cultural. Desde las 9, en el Predio de la Pacha de Tatón, se realizará "El Despertar de la Tierra" - Pachamama Raymi. La jornada incluirá:

Té de Ruda.

Corpachada Comunitaria.

Plantación del Árbol de la Pachamama.

Almuerzo comunitario.

Peña folclórica.

Concursos tradicionales.

Reconocimiento a los Guardianes de la Pachamama.

Feria de artesanos.

Gastronomía regional.

En la Capital, desde las 12, Casa de la Puna será escenario de "Encuentros por el Mundo", una feria gastronómica y cultural que reunirá propuestas de las colectividades de Japón, República Dominicana y Bolivia.

En el mismo espacio, desde las 13, se realizará la 2.ª edición de la Fiesta del Cabrito, sumando una nueva propuesta gastronómica a la programación del domingo.

Una agenda especial por el Día de las Infancias

El domingo 16 tendrá además un capítulo especial por el Día de las Infancias, con actividades pensadas especialmente para niños y niñas. En la Capital, Pueblo Perdido será escenario de "Manitos al Monte", un taller gastronómico que trabajará con harinas del monte nativo.

Durante el fin de semana también continuará la Feria Manos Catamarqueñas, que tendrá una edición dedicada especialmente a las infancias. La propuesta reunirá gastronomía, artesanías, diseño, danza y música en vivo.

A estas actividades se sumará "Gigantes de Catamarca: Taller de Paleojuegos para las Infancias", una propuesta gratuita destinada a explorar la megafauna catamarqueña mediante charlas, juegos y actividades artísticas.