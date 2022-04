Finde largo: el impacto económico en comercios del micro centro

Con las cifras informadas por la cartera de Turismo sobre un impacto de 140 millones de pesos en la economía local, el balance de los comercios del micro centro habla de cifras alentadoras. Teniendo la inflación como variable, el análisis de esta Semana Santa tiene opiniones variadas. Por caso, para el propietario de la santería Virgen Del Valle, aunque la presencia de turistas no puede negarse, esta no siempre va de la mano de mayores ventas. En diálogo con Diario La Unión comentó: "hubo mucha afluencia de gente pero no impactaron en las ventas. No fue lo esperado". Según Juan Velárdez, contra lo anunciado por las autoridades de Turismo, en su caso "las ventas fueron un 40% menos que la vez anterior".

Luego, al consultar en el rubro de los productos regionales, que son la clásica carta de presentación de nuestra provincia, luego de los paisajes, la evaluación mejora. Según Pascual Nieva, de Cuesta del Portezuelo durante este finde extra largo "hubo movimiento pero no como se esperaba". Consideró sobre las ventas que estas "mejoraron en comparación a lo previo de la pandemia. Digamos que remontó un poco". Con perspectiva esperanzadora marcó: "mientras esté abierto el turismo, es mejor porque podemos trabajar nosotros".

Con una mirada aún más positiva, Marcela Valdez de Dulces Valdez, ante la consulta confirmó lo visto por todos respecto que hubo un aumento de turistas en estos últimos, esto "en comparación a lo que fue a principio de año cuando se comenzó a liberar el turismo. La diferencia es de un 30% por sobre lo que veníamos trabajando", dijo.

Respecto a las ventas confesó que "si bien la gente no está en una situación económica óptima por la inflación y, por consiguiente no tiene los mismos fondos para moverse, se nota que el poder adquisitivo está tocado. A pesar de eso, se ha trabajado un poquito más".