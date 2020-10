FM Universidad cumplió 28 años al aire

Este 13 de octubre, Radio Universidad 100.7, festejó sus 28 años de vida, lo que se concretó con la emisión de un programa especial, del que tomó parte el rector de la UNCA, Ing. Flavio Fama, el secretario de Extensión de la UNCA, Pablo Magini, y las voces de personalidades que estuvieron presentes de manera virtual, debido a la emergencia epidemiológica.

“Celebramos con el distanciamiento, los protocolos, en un escenario de nueva normalidad en donde todos tenemos que poner de nosotros para seguir llevando adelante la tarea de comunicar en esta época tan difícil que nos toca pasar”, expresó el Rector en la ocasión.

Por otra parte, agregó, con respecto a la situación en general de la Universidad Nacional de Catamarca, que “creo que tomamos buenas decisiones al principio. En algunas áreas hemos podido avanzar más y en otras menos, siempre preocupándonos por nuestros alumnos, docentes y no docentes. Es muy difícil gestionar en este escenario en donde no podemos tener contacto y hay cosas que no podemos llevar a cabo, pero con ánimo y corazón, seguimos trabajamos fuertemente”.

En esta edición especial, en donde se escucharon los saludos de personalidades que en la actualidad y el pasado, prestaron sus servicios en la emisora, además de periodistas de distintas partes del país que hicieron llegar sus saludos; la Radio hizo contacto vía telefónica con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien se sumó al festejo de la emisora radial. “La radio siempre ha sido un lazo que se anuda en cualquier parte y en cualquier momento, porque es la inmediatez de la noticia y el comentario, lo que nos permite llegar a todos lados”, expresó la conductora de Radio Mitre, quien puso de manifiesto sus felicitaciones a la radio universitaria catamarqueña.