San José: cierre de las festividades en la Escuela Hogar Fray Mamerto Esquiú

La ciudad capital vivió una mañana de profunda espiritualidad y sentido de pertenencia durante este jueves 19 de marzo. La capilla de la Escuela Hogar Fray Mamerto Esquiú, ubicada estratégicamente en la jurisdicción de la parroquia San Antonio de Padua, se convirtió en el epicentro de las festividades en honor a San José. El evento no solo marcó el cierre oficial de las celebraciones patronales, sino que también reafirmó de manera contundente los lazos comunitarios en una zona de gran relevancia social y educativa para la provincia.

Una procesión que abrazó al barrio y sus instituciones

Los actos centrales dieron inicio con la tradicional procesión por las calles adyacentes al templo, un recorrido que permitió llevar la imagen del Santo Patrono al encuentro directo con la realidad cotidiana del sector. A lo largo del trayecto, la columna de fieles fue saludada con respeto y afecto por los vecinos de distintos barrios del sector, quienes se acercaron a las veredas para manifestar su fe. Este acompañamiento ciudadano fue complementado por la participación de instituciones clave, como la comunidad del Hogar de Ancianos, cuyos residentes y personal docente se sumaron al recibimiento, y los integrantes de la casa de cuidado de niños, quienes aportaron un marco de ternura y esperanza a la jornada.

Incluso los comerciantes locales pausaron sus labores diarias para rendir honores a la imagen en su paso por las calles, demostrando que la devoción a San José trasciende el ámbito puramente religioso para integrarse en la vida civil y económica del barrio. El clima de respeto y alegría fue constante durante todo el trayecto, transformando el espacio público en un punto de encuentro genuino entre las instituciones y la ciudadanía en general, donde cada saludo de los vecinos reforzaba el sentido de identidad compartida.

El rol de la comunidad educativa y el sentido de pertenencia

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la participación conjunta de diversas entidades educativas, lo que otorgó al evento un carácter interinstitucional de gran valor. La Escuela Hogar Fray Mamerto Esquiú, en su rol de institución anfitriona, recibió con calidez a la comunidad de la escuela San José Obrero, históricamente reconocida en la zona como la antigua "escuela redonda". Esta unión de voluntades permitió que autoridades, docentes y alumnos de ambos establecimientos compartieran un espacio de reflexión y convivencia.

La presencia masiva de los estudiantes subrayó el carácter formativo de la jornada, integrando los valores del trabajo y la enseñanza, pilares fundamentales de la figura de San José, en la experiencia escolar diaria. Esta integración permitió que la celebración no fuera vista simplemente como un acto litúrgico, sino como una instancia de aprendizaje social y cultural para los jóvenes y niños que asisten a estas aulas, consolidando la identidad de estas escuelas dentro del tejido social de la capital catamarqueña.

Protocolo y solemnidad en el arribo al templo

El regreso de la imagen de San José al edificio escolar tras el recorrido por los barrios estuvo marcado por un protocolo de alta emotividad y rigor institucional. El arribo fue encabezado por los sones de la Banda de Música de la Policía de Provincia, cuyas marchas solemnes anunciaron el fin del recorrido callejero y el inicio del segmento litúrgico formal. La música actuó como un puente que elevó el espíritu de los presentes, preparando el ambiente para los actos protocolares finales.

Tras el ingreso al predio, el patriotismo se hizo presente de manera vibrante mediante la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, uniendo la identidad civil con la celebración religiosa en un marco de gran solemnidad que unificó a todos los asistentes bajo un mismo sentimiento de pertenencia. Este momento sirvió como preludio necesario para el ingreso a la capilla, donde el silencio y el recogimiento tomaron el protagonismo absoluto antes del inicio del oficio religioso.

La celebración de la Eucaristía como cierre espiritual

El cierre definitivo de las festividades se concretó con la celebración de la Santa Misa en el interior de la capilla de la Escuela Hogar. El oficio religioso estuvo presidido por el padre Ángel Nieva, párroco de San Antonio de Padua, quien fue el encargado de guiar el mensaje espiritual hacia los fieles presentes. En su homilía, el sacerdote destacó la importancia de la figura de San José como guía para la familia, el trabajo y la protección de los más vulnerables, valores que resuenan profundamente en las instituciones que componen esta comunidad.

Durante la ceremonia, se enfatizó el impacto positivo que estas festividades anuales tienen en la cohesión de los vecinos y trabajadores de la zona, funcionando como un recordatorio anual de la importancia del compromiso mutuo. Con la bendición final impartida por el padre Nieva, la comunidad de la Escuela Hogar y los devotos presentes dieron por concluidos los actos, dejando un saldo de renovada fe y un compromiso fortalecido con las tradiciones locales que definen a la jurisdicción de San Antonio de Padua.