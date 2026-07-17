El Poncho abrió su 55° edición con un predio renovado y récord de expositores

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho quedó oficialmente inaugurada este viernes con un acto realizado en el Predio Ferial Catamarca, dando comienzo a una nueva edición del encuentro cultural más importante de la provincia.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil y contó con la presencia de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; ministros y autoridades de Turismo y Cultura de las provincias del Norte Argentino, además de autoridades provinciales, legisladores, intendentes, artesanos, artistas y vecinos que acompañaron el inicio de una nueva edición de la tradicional celebración.

Con la apertura formal quedaron habilitados los distintos espacios que integran la muestra, dando inicio a diez jornadas en las que la cultura, la música, la danza, las industrias culturales y el trabajo de cientos de expositores serán protagonistas hasta el 26 de julio.

Ceremonia cargada de simbolismo

El acto inaugural comenzó con el ingreso de la imagen de la Virgen del Valle, patrona nacional del Turismo, acompañada por el obispo diocesano.

Posteriormente se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Rocío Orellana en la voz y María Julia Muñoz en piano. Luego fue el turno del Himno a Catamarca, con la participación de Noelia Tula en la voz, nuevamente María Julia Muñoz en piano y Tomás Maldonado en bombo.

La ceremonia concluyó con la bendición impartida por el obispo, quien elevó una oración por el desarrollo de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El reconocimiento al trabajo artesanal

Uno de los momentos centrales del acto estuvo a cargo de la directora de la Escuela Pública de Orfebrería, Ailín Perea, quien habló en representación de los artesanos de la provincia. Durante su intervención destacó el trabajo cotidiano de quienes preservan y transmiten los oficios tradicionales y puso en valor el rol de la formación pública como herramienta para fortalecer esos saberes.

"La artesanía no es solamente patrimonio cultural; es conocimiento, es educación, es producción, es una herramienta para construir futuro sin perder nuestras raíces", expresó. Asimismo, destacó las políticas públicas orientadas a fortalecer estos conocimientos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las comunidades artesanas.

Predio renovado y crecimiento en la participación

Al tomar la palabra, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, dio la bienvenida a una nueva edición de la Fiesta del Poncho y agradeció el trabajo conjunto entre organismos públicos, el sector privado y las cientos de personas que participaron de la organización.

Durante su discurso remarcó las mejoras incorporadas este año en el Predio Ferial Catamarca, destinadas a optimizar los servicios y brindar una mayor comodidad tanto para los expositores como para los visitantes.

Uno de los datos más relevantes estuvo vinculado con el crecimiento de la feria. La funcionaria precisó que el año pasado participaron 1.606 expositores, mientras que en esta edición el número asciende a 1.834 expositores solamente en el Predio Ferial.

Ministra Daiana Roldán

Según señaló, ese crecimiento representa una oportunidad concreta para numerosas familias. "Estos números representan trabajo genuino para cientos de familias que esperan esta fiesta para seguir desarrollando sus emprendimientos", afirmó.

Además, sostuvo que la Fiesta del Poncho constituye "el producto turístico más consolidado que tiene Catamarca" y la definió como "la fiesta popular más grande de todo el país".

El impacto cultural y productivo

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, también puso en valor el crecimiento sostenido que ha experimentado la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y el impacto que genera en distintos sectores.

Durante su intervención afirmó que se trata de "un evento cultural de magnitud y uno de los más importantes que tiene el país". Asimismo, destacó que la fiesta "muestra el músculo de la actividad cultural y productiva que tiene la provincia de Catamarca", al reunir a artistas, artesanos y referentes del turismo.

Lamothe señaló además que, a partir de su recorrido por distintas provincias argentinas, observa que Catamarca logra concentrar y potenciar el talento existente.

"Me toca recorrer el país y veo que Argentina tiene mucho talento disperso, por eso veo que muy inteligentemente en Catamarca agrupan en esta fiesta ese talento disperso y lo ponen a trabajar, como músculo. Me parece que eso es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer en otros lugares del país", expresó.

Jalil: identidad, producción e inversión

Al dejar oficialmente inaugurada la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el gobernador Raúl Jalil manifestó que "todos en Catamarca esperamos este día" y celebró la evolución que ha tenido la fiesta a lo largo de los años.

"Cada vez tiene una identidad mayor", afirmó el mandatario. Durante su mensaje también resaltó el trabajo que la provincia viene desarrollando para fortalecer el sector textil mediante la Ruta del Telar, una iniciativa que, según indicó, "se puede replicar en otras provincias".

Gobernador Raúl Jalil

En ese sentido sostuvo que "Catamarca es textil por naturaleza" y definió a la organización de la Fiesta del Poncho como una inversión.

"La organización de la Fiesta del Poncho no es un gasto, es una inversión", expresó, al destacar el impacto cultural, turístico y económico que genera el evento para la provincia.

Un espectáculo pensado para celebrar las raíces

La ceremonia culminó con la presentación de "Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir", el cuadro artístico creado especialmente para la apertura de la edición 2026.

La propuesta estuvo bajo la dirección general de Víctor Aybar y presentó una puesta escénica destinada a celebrar las raíces culturales de Catamarca y su proyección hacia el futuro. La dirección coreográfica contó con el acompañamiento de Maive Rivarola, José Aballay, Marimi Basso y Valeria Moya, en una producción integrada por:

36 bailarines .

. Cinco integrantes del equipo técnico.

del equipo técnico. Cuatro responsables de la dirección y asistencia coreográfica.

En el aspecto musical, la dirección estuvo a cargo de Luis Bazán, con la participación de las voces de Loy Carrizo, Luz Segura, Noelia Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas.

El acompañamiento instrumental estuvo integrado por Francisco Santillán, Tomás Maldonado, Manu Giménez, Facundo Martínez y Juan Ignacio Molina.

El espectáculo volverá a presentarse durante la tarde en la apertura del escenario El Patio.