Forestación en el canal de Choya: plantaron 70 árboles y proyectan reconversión integral

En el marco del Día Nacional del Árbol, el intendente Gustavo Saadi participó este viernes de una jornada comunitaria de forestación en el canal de Choya, ubicado en la intersección de las avenidas México y Virgen del Valle. La iniciativa reunió a más de 100 voluntarios y 80 estudiantes de Educación Física, quienes participaron de la plantación de 70 ejemplares, mientras que otros 100 árboles fueron distribuidos entre los vecinos del sector.

La actividad representó el cierre de una intensa agenda ambiental desarrollada durante la semana por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, con intervenciones destinadas a fortalecer la forestación y promover la participación comunitaria en diferentes puntos de la ciudad.

La jornada en el canal de Choya se desarrolló con la presencia de autoridades municipales y vecinos, en el marco de una política que, según se destacó durante el encuentro, busca avanzar en el desarrollo ambiental y en la construcción de una ciudad más sustentable, más humana y con servicios de calidad.

Una semana con acciones ambientales

Las actividades desarrolladas con motivo del Día Nacional del Árbol incluyeron diferentes propuestas en espacios públicos y barrios de la Capital.

Entre las intervenciones realizadas se destacó la actividad en el barrio Valle Chico, donde se entregaron 100 ejemplares de distintas especies. La distribución comprendió:

Lapachos amarillos.

Pezuñas de vaca.

Tevetias.

La agenda también contempló tareas de forestación y alineación de veredas en la avenida Italia, donde se incorporaron 70 especies. A estas acciones se sumó un ecocanje realizado en el paseo General Navarro, conocido como La Alameda, bajo la consigna "un juguete por una planta". La propuesta se llevó adelante junto a niños del Centro Comunitario Sagrado Corazón, integrando una actividad de intercambio y participación vinculada a la promoción del cuidado ambiental.

De esta manera, la jornada desarrollada este viernes en el canal de Choya marcó el cierre de una semana que combinó plantaciones, distribución de ejemplares, forestación de espacios urbanos y propuestas comunitarias destinadas a involucrar a distintos sectores de la población.

El canal de Choya y un proyecto de reconversión integral

Durante el encuentro, el intendente Gustavo Saadi destacó que la forestación realizada constituye el punto de partida para una reconversión integral y sostenible del canal de Choya.

El espacio contará con una serie de incorporaciones y servicios previstos dentro de este proyecto de transformación. Entre ellos se encuentra la instalación del primer reloj solar de Catamarca, además de diferentes elementos de infraestructura y equipamiento sustentable.

El proyecto contempla:

El primer reloj solar de Catamarca.

Mobiliario urbano sustentable.

Iluminación fotovoltaica.

Una estación matera.

Sistemas de humidificación.

Áreas de servicios destinadas a ciclistas.

La iniciativa plantea así una transformación del canal a partir de la incorporación de forestación y nuevos servicios, vinculados con criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de tecnologías orientadas a optimizar los recursos.

La importancia de ampliar la masa forestal urbana

En su participación, Saadi remarcó la importancia de la masa forestal en los espacios urbanos, especialmente por su aporte para mitigar las temperaturas urbanas y generar oxígeno.

En ese sentido, también señaló los avances alcanzados por la Capital en materia de infraestructura y consumo energético. Según destacó, la ciudad se consolidó como la primera ciudad del interior del país en alcanzar el 100 % de alumbrado público LED.

A esta infraestructura se suman los paneles solares, incorporados con el objetivo de optimizar el consumo energético. La forestación, el alumbrado LED y la utilización de energía solar forman parte de las acciones mencionadas durante la jornada como componentes de una estrategia orientada al desarrollo ambiental y a la incorporación de infraestructura con criterios de sustentabilidad.

Los números del plan forestal municipal

Por su parte, la administradora de Forestación, Virginia Fagonde, destacó la continuidad del plan forestal municipal y brindó detalles sobre los avances registrados hasta el momento. La comuna cuenta actualmente con:

31 obras ejecutadas .

. 38.345 árboles plantados y distribuidos .

. Más de 92.000 metros lineales consolidados.

De acuerdo con los datos expuestos, estas cifras representan un cumplimiento del 77 % y del 92 % de las metas fijadas hacia el año 2030.

Los números fueron presentados en el marco de una jornada que puso el foco en la continuidad de las acciones de forestación y en la participación comunitaria como parte de las actividades desarrolladas durante la semana.

Acompañamiento de autoridades

La jornada en el canal de Choya contó además con el acompañamiento del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, y del concejal del circuito 7, Matías Funes, quienes participaron junto al intendente Gustavo Saadi.

Desde el inicio de la gestión municipal, Saadi tomó como política de Estado el compromiso con el desarrollo ambiental, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más sustentable, más humana y con servicios de calidad.

Con la plantación de 70 nuevos ejemplares en el canal de Choya y la distribución de otros 100 árboles entre los vecinos, la jornada por el Día Nacional del Árbol cerró una agenda semanal que también incluyó intervenciones en Valle Chico, la avenida Italia y el paseo General Navarro.

A partir de esta forestación, el canal de Choya será además el punto de inicio de una reconversión integral y sostenible, que incorporará nuevas propuestas de infraestructura, servicios y equipamiento, entre ellos el primer reloj solar de Catamarca, iluminación fotovoltaica, sistemas de humidificación y espacios destinados a los ciclistas.