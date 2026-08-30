Domingo de chaparrones y una máxima de 24 grados para Catamarca

Casi terminando el mes, Catamarca tendrá una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con chances de precipitaciones una parte del día y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Madrugada nubosa

Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado. La temperatura fue de alrededor de 14 grados y el viento sopló desde el Este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Llegan los chaparrones

Para la mañana, la probabilidad de precipitación aún se mantiene lejos. La temperatura descenderá levemente hasta los 11 grados. El viento, en tanto, será del sector Noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde el SMN anuncia chaparrones, con una probabilidad media de entre el 10 y el 40%. En este periodo se producirá el mayor ascenso térmico de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 24 grados, un registro casi primaveral. El viento, en tanto, continuará soplando desde la misma dirección de la hora anterior pero ahora con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Una noche nublada y con ráfagas

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado. La temperatura se ubicará en torno a los 20 grados, mientras que el viento mantendrá orientación y velocidad. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, Catamarca transitará un domingo con condiciones variables, presencia de nubosidad y posibilidades de chaparrones principalmente durante la mañana y la tarde, en una jornada que alcanzará una máxima de 24 grados.