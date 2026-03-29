Freestyle rap, básquet, DJ y música en vivo en el Parque de los Viento

Este domingo , el Parque de los Vientos será escenario de una propuesta que combina cultura urbana, deporte y participación juvenil, con el inicio oficial de la Liga Freestyle Catamarca. La actividad comenzará a partir de las 16:30 horas, dando inicio a un circuito que se extenderá a lo largo del año y recorrerá tanto la Capital como el interior de la provincia.

La iniciativa es impulsada por la Vicegobernación, bajo la conducción de Rubén Dusso, y surge como respuesta a la creciente presencia y consolidación de las expresiones urbanas en el ámbito local. En este contexto, el programa se presenta no solo como un evento, sino como una política pública orientada a fortalecer el protagonismo juvenil.

Jóvenes protagonistas

Uno de los ejes centrales de la propuesta radica en la concepción de los jóvenes no como simples destinatarios, sino como actores activos en la construcción de los espacios culturales y deportivos. El programa nace de una escucha activa a las nuevas expresiones juveniles, lo que permite integrar sus intereses, lenguajes y dinámicas en una iniciativa institucional.

De este modo, la Liga Freestyle Catamarca busca:

Dar continuidad a las competencias urbanas impulsadas en años anteriores

impulsadas en años anteriores Jerarquizar el movimiento freestyle en la provincia

en la provincia Generar espacios de encuentro y expresión para la juventud

Esta línea de acción responde al crecimiento sostenido de la cultura urbana, que encuentra en el freestyle rap uno de sus principales canales de expresión.

Freestyle y deporte

La jornada inaugural no se limitará a las tradicionales batallas de freestyle rap, sino que ampliará su propuesta con la incorporación de disciplinas deportivas, consolidando un formato integral.

Entre las principales actividades previstas se destacan las batallas de freestyle rap, competencia de básquet 3x3, participación de DJ en vivo, presentaciones musicales y entrega de premios.

En particular, el básquet 3x3 se presenta como una alternativa dinámica y accesible, abierta a categorías masculinas y femeninas libres, sin límite de edad, lo que amplía la convocatoria y fomenta la inclusión.

Un espacio de encuentro

El evento se desarrollará en la zona de El Jumeal, consolidando al Parque de los Vientos como un punto de encuentro para la comunidad. La combinación de actividades culturales y deportivas configura un espacio pensado no solo para los participantes directos, sino también para el público en general.

La propuesta apunta a generar un ámbito donde confluyan la creatividad artística, la práctica deportiva. la integración social y la participación familiar.

En este sentido, la jornada se proyecta como una experiencia que trasciende lo competitivo, promoviendo valores vinculados al encuentro, la convivencia y la expresión.

Un circuito que se proyecta durante todo el año

El lanzamiento de la Liga Freestyle Catamarca marca el inicio de un recorrido anual que incluirá distintas fechas en la Capital y en el interior provincial. Este formato itinerante permitirá ampliar el alcance del programa y acercar la propuesta a diversas comunidades.

La continuidad del circuito refuerza la intención de consolidar un espacio estable para la cultura urbana, brindando oportunidades de participación sostenida a lo largo del tiempo.