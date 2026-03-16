Fresado en Avda. Mariano Moreno: interrumpen el tránsito en un tramo clave de la Capital

La Avda. Mariano Moreno, uno de los ejes de circulación más importantes del corredor Norte-Sur de la ciudad, se encuentra atravesando una jornada de intervención vial que obliga a modificar la circulación habitual de vehículos. Según informaron Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Capital, se están desarrollando trabajos de fresado sobre la calzada, una tarea que forma parte de las acciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura vial urbana.

Las labores comenzaron en horas de la mañana y se extenderán durante gran parte del día. Mientras se ejecutan las tareas, el tránsito permanece interrumpido en un sector específico de la avenida, lo que obliga a los conductores a modificar sus recorridos habituales.

La intervención se realiza en un tramo relevante para la circulación diaria de la ciudad, ya que el corredor Norte-Sur concentra un flujo constante de vehículos que utilizan esta vía para desplazarse entre distintos sectores urbanos.

El tramo afectado por el corte de tránsito

De acuerdo con la información difundida por los organismos responsables de la obra, el corte se aplica en el sector comprendido entre avenida Illia y calle Samuel Molina, precisamente en la esquina donde se ubica Vialidad Provincial.

Durante el período en que se desarrollen los trabajos, la circulación vehicular se encuentra interrumpida para permitir el desarrollo seguro de las tareas sobre la calzada.

Los detalles principales de la intervención son los siguientes:

Ubicación del corte de tránsito:

Avenida Mariano Moreno

Tramo comprendido entre avenida Illia y calle Samuel Molina

Sector cercano a la esquina de Vialidad Provincial

Horario de ejecución de los trabajos:

Desde las 8 horas

Hasta las 16 horas

En ese período, los equipos técnicos trabajan sobre la superficie de la avenida con maquinaria destinada a realizar el fresado del pavimento.

Recomendaciones para los conductores

Ante la interrupción temporal del tránsito, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por el área cercana al sector de obras.

Las recomendaciones principales incluyen:

Circular con precaución en las zonas próximas al operativo

Respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar

Utilizar vías alternativas mientras duren las tareas

Estas medidas buscan evitar inconvenientes en la circulación y reducir los riesgos derivados de la presencia de maquinaria y trabajadores en la vía pública.

Un sector clave para la movilidad urbana

El tramo intervenido de la avenida Mariano Moreno forma parte del corredor Norte-Sur, un eje vial que articula distintos sectores de la ciudad y concentra una circulación constante de vehículos.

Debido a su importancia dentro de la red urbana, cualquier intervención sobre esta vía requiere organizar cortes temporales o desvíos que permitan ejecutar las tareas sin poner en riesgo la seguridad de conductores y trabajadores.

Las obras de fresado que se realizan durante esta jornada se inscriben dentro de las acciones destinadas a mejorar la calidad de la calzada, lo que posteriormente permitirá optimizar las condiciones de circulación en el sector.