Cortes preventivos por hielo en la Cuesta del Portezuelo y en las Rutas n° 2 y 42

Desde la Policía de la Provincia se informó a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas, se dispusieron cortes preventivos en distintos puntos de la red vial provincial. La medida alcanza a la Cuesta del Portezuelo, en el Puesto La Cumbre, y a las Rutas Provinciales N.º 2 y N.º 42, correspondientes a los departamentos Ancasti y El Alto, respectivamente.

De acuerdo con el comunicado oficial, los sectores mencionados se encuentran actualmente intransitables debido a la presencia de hielo sobre la calzada. Esta circunstancia incrementa considerablemente el riesgo para quienes transitan por dichas zonas, por lo que se adoptaron restricciones preventivas destinadas a evitar situaciones que puedan poner en peligro a los conductores.

La presencia de hielo constituye, en este contexto, el principal factor señalado por las autoridades para justificar los cortes. Frente a estas condiciones, la recomendación central es evitar circular por los sectores afectados y atender estrictamente las indicaciones que sean impartidas en el lugar.

Cuesta del Portezuelo y Puesto La Cumbre

Uno de los puntos alcanzados por las medidas preventivas es la Cuesta del Portezuelo, en el sector del Puesto La Cumbre. La Policía indicó que este tramo presenta condiciones que actualmente impiden una circulación segura debido al hielo existente sobre la calzada.

La situación exige especial atención de quienes tengan previsto desplazarse por esa zona, dado que las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas modificaron las condiciones habituales de transitabilidad. Por este motivo, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad y respetar las indicaciones impartidas tanto por el personal policial como por los organismos competentes.

Rutas Provinciales N.º 2 y N.º 42

El comunicado también contempla cortes preventivos en las Rutas Provinciales N.º 2 y N.º 42, ubicadas en los departamentos Ancasti y El Alto, respectivamente.

Al igual que en la Cuesta del Portezuelo, la presencia de hielo sobre la calzada hace que los sectores sean considerados intransitables. La decisión de establecer cortes preventivos responde directamente a las condiciones de circulación generadas por el fenómeno climático. En este escenario, la Policía puso el foco en la necesidad de que los conductores eviten asumir riesgos y cumplan las instrucciones impartidas por quienes se encuentran trabajando en la prevención y el control de la circulación.

Recomendaciones para circular por otras rutas

La advertencia no se limita a los sectores donde se establecieron cortes. Desde la Policía también se recomendó a quienes deban transitar por las demás rutas nacionales y provinciales adoptar medidas especiales de prevención ante las condiciones climáticas.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran:

Circular con máxima precaución.

Reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones de la calzada.

y adecuarla a las condiciones de la calzada. Evitar maniobras de sobrepaso.

Mantener una distancia prudencial entre vehículos.

Circular con las luces bajas encendidas en todo momento.

Extremar las precauciones ante la posible presencia de hielo y otros factores derivados de las condiciones climáticas.

Estas pautas buscan que quienes deban desplazarse por otras rutas adapten su conducción al estado de la calzada y mantengan una actitud preventiva durante todo el recorrido.

Respetar las indicaciones del personal

Ante el escenario registrado, la Policía reiteró el pedido de respetar las indicaciones impartidas por el personal policial y los organismos competentes. Las restricciones preventivas establecidas en los sectores afectados forman parte de las medidas adoptadas frente a la imposibilidad de garantizar una circulación segura.

La situación requiere, además, que los conductores contemplen la posibilidad de encontrar hielo y otros factores derivados de las condiciones climáticas en diferentes tramos de las rutas nacionales y provinciales. Por ello, la recomendación oficial es mantener las máximas precauciones y adaptar permanentemente la circulación al estado de la calzada.

Finalmente, desde la Policía de la Provincia se recordó que, ante cualquier requerimiento o situación de emergencia, se debe establecer comunicación inmediata con el SAE-911.