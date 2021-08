Fue mucha emoción: la reacción de la madre de Milagros por la donación de la válvula

La historia de Milagros María José ya es conocida por muchos. Con apenas 28 días de vida, la pequeña lucha para salir adelante y ya enfrenta una difícil enfermedad. A causa de su hidrocefalia, su madre contó en las redes su situación y solicitó ayuda. Hasta el momento las colaboraciones llegaron en buena cantidad y esto da alivio a Romina, su mamá.

La joven andalgalense, comentó a Diario La Unión, que la ayuda viene a traer alivio en medio del triste panorama por el que están atravesando. “La verdad fue mucha emoción”, dijo pero remarcó que la única intención del posteo fue buscar ayuda “porque soy una madre desesperada que quiere salvar a su bebé. Agradezco todo el amor que le dan a mi hija”.

En cuanto a la válvula que necesita Milagros, y que es el objeto del pedido, el sábado se conoció que un conocido profesional del medio ofreció el instrumento, y el generoso gesto provocó gran impacto. Ahora, el Dr. Juan Carlos Tapia, neurocirujano de larga experiencia, quien realizó este tipo de cirugías durante años en el Hospital de Niños “Eva Perón”, donó la válvula para hidrocefalia.

El aguarda que se concrete el encuentro con los padres de la bebé pero más aún con el médico que está tratando a la pequeña, para poder coordinar no sólo la entrega sino también para tener certeza si la misma es la que se solicitó al Ministerio de Salud.

La válvula

Según el Dr. Tapia comentó a este diario, en el momento de ver el posteo de Romina, no pudo evitar conmoverse con la historia. “Inmediatamente me contacté para poner a disposición una válvula que tengo. Es una del tipo metronic pediátrica para ventrículo peritoneal”. Y añadió “al ver a Milagros, me recordó uno de los casos que tuve y no pude no ayudar”.

Dr. Juan Carlos Tapia, neurocirujano

Teniendo en cuenta su experiencia, por cuanto no sólo trabajó durante años como neurocirujano pediátrico en el Eva Perón y además hizo lo propio también el Hospital de Niños de Córdoba, el profesional señaló que seguramente el médico que atiende a Milagros ya hizo lo que se denomina “medida heroica”, esto para mantenerla con vida y estable hasta la operación.

En cuanto a la hidrocefalia comentó que estas pueden ser de dos tipos: congénita o adquirida. Seguidamente marcó que lo que se debe hacer y a eso apunta el trabajo de la válvula, “es conocer qué tanto cerebro y líquido tiene la pequeña. Ese es una instancia fundamental y para eso será la cirugía y el paso que se va a dar”.

El caso

Milagros María José Subelza Artaza, nació con hidrocefalia el pasado 13 de julio y se encuentra internada en Neonatología de la Maternidad Provincial 25 de Mayo. Según nos comentó su mamá, Romina Artaza, quien actualmente vive en la residencia de dicho centro de salud, ya se inició un expediente en el Ministerio de Salud por el que se solicita la válvula para su hija.

Y como refiere el posteo que se sigue viralizando, “Mili está aguantando hasta que llegue la válvula. Romina, presentó los papeles correspondientes en el Ministerio de Salud para que puedan proveerle la válvula que necesita para vivir, pero lamentablemente esta gestión está demorando mucho, es por esto que surge la necesidad de recurrir a un plan B: comprar la válvula, pero los papás de Mili, Romina y Mario, no tienen una posición económica que les permita afrontar esta situación".