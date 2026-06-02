Fuerte rechazo de la Intersindical Docente a posibles cambios en la OSEP

A través de un comunicado conjunto, la Intersindical Docente, conformada por los gremios ATECA, SIDCA y SADOP, expresó un rechazo categórico a cualquier intento de avanzar con modificaciones en el sistema de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) sin la participación de las organizaciones sindicales docentes.

El documento pone el foco en un punto central: la ausencia de diálogo institucional como base de cualquier reforma. En ese sentido, las organizaciones remarcan que no aceptarán decisiones que se adopten sin instancias formales de consulta.

Falta de convocatoria y cuestionamiento a la legitimidad

Uno de los ejes más contundentes del comunicado es la denuncia sobre la falta de participación gremial en eventuales proyectos de modificación del sistema de la OSEP.

Según expresan ATECA, SIDCA y SADOP:

"No fuimos convocados ni participamos de ningún proyecto vinculado a modificaciones en la OSEP."

Toda decisión tomada "de espaldas a los gremios docentes" es considerada como carente de legitimidad social, política y sindical.

Este señalamiento instala una discusión de fondo sobre los mecanismos de toma de decisiones en torno a la obra social, especialmente en lo referido a los trabajadores de la educación, sector al que representan estas organizaciones.

El planteo no se limita a una observación administrativa, sino que introduce una advertencia política e institucional: sin participación gremial, cualquier reforma pierde sustento representativo.

La OSEP bajo la mirada sindical: transparencia y eficiencia

El comunicado también define una posición sobre el rol que debería cumplir la OSEP dentro del sistema de cobertura de salud para sus afiliadas y afiliados.

En ese sentido, la Intersindical sostiene que la obra social debe garantizar:

Transparencia en la gestión

en la gestión Gestión eficiente de los recursos

de los recursos Control institucional efectivo

efectivo Prestaciones dignas para afiliadas y afiliados

Estos elementos son presentados como pilares irrenunciables del funcionamiento del sistema, en contraposición a cualquier modificación que no contemple la participación de los actores sindicales.

La exigencia de transparencia aparece como un eje transversal, asociado directamente a la calidad de las prestaciones y a la confianza de los trabajadores en la institución.

Mensaje de tranquilidad a los afiliados

En otro tramo del documento, la Intersindical Docente busca llevar un mensaje directo a las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

El texto afirma: