Transporte en Catamarca: qué revelan los datos oficiales de las quejas de los pasajeros

Uno de los temas de polémica y consideración pública es sin dudas el transporte público. Desde el último aumento del valor del pasaje, el uso de los colectivos urbanos se vive casi como un lujo pero poco tiene de eso, porque los mismos usuarios a diario reportan serias deficiencias, tanto del sistema como de las unidades mismas. A tono con esto la Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte puso a disposición de la ciudadanía el resultado del Informe Estadístico Ponderado de Reclamos del Transporte Público, que es un documento que busca aportar una mirada objetiva y contextualizada sobre el funcionamiento del sistema urbano en el Valle Central. El relevamiento se elaboró justamente a partir de los reclamos efectuados por los propios pasajeros mediante el sistema digital de códigos QR instalados en las unidades de transporte.

El informe analiza la información correspondiente a las cinco principales empresas que prestan servicios urbanos en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. A diferencia de otros relevamientos basados únicamente en la cantidad de quejas, este documento cruza los reclamos registrados con datos operativos concretos, como la cantidad de pasajeros transportados, los kilómetros recorridos, las unidades en servicio y el personal afectado. De este modo, "se busca ofrecer una lectura comparable, verificable y ajustada a la escala real de cada empresa", aclararon desde Transporte.

Uno de los ejes centrales del trabajo es transformar la queja cotidiana en información estadística útil. El objetivo es pasar del reclamo aislado a un dato que permita responder preguntas clave para la gestión del sistema: dónde se concentran los reclamos, cuáles son los problemas más frecuentes y qué situaciones se repiten en cada empresa. En ese marco, el informe incorpora indicadores específicos, entre ellos el Índice de Conflictividad Relativa (ICR), que mide la cantidad de reclamos en relación con el volumen de pasajeros transportados.

Este indicador resulta clave, según lo indicado por la propia cartera de Transporte, para evitar comparaciones injustas entre empresas de distinto tamaño y nivel de operación. De esta manera, una firma que transporta una gran cantidad de pasajeros no aparece automáticamente como la más conflictiva por acumular más reclamos en términos absolutos, sino que se evalúa su desempeño en proporción a su actividad real.

¿Cuáles son las quejas?

En cuanto al contenido de los reclamos, el análisis evidencia que una parte significativa de las quejas se concentra en aspectos vinculados a la experiencia diaria del viaje. Entre los principales motivos señalados por los usuarios se destacan el maltrato o la falta de respeto hacia los pasajeros, las fallas en la conducción y las unidades que no se detienen en paradas habilitadas. Estos elementos permiten identificar con mayor precisión los puntos críticos del servicio desde la perspectiva de quienes lo utilizan a diario.

El informe también subraya un aspecto clave para interpretar correctamente los datos: se trata de un relevamiento basado exclusivamente en reclamos, es decir, en manifestaciones de disconformidad. Esto implica que los registros reflejan situaciones problemáticas o experiencias negativas, mientras que los viajes que se desarrollan con normalidad no generan un registro equivalente. Esta aclaración resulta fundamental para evitar lecturas simplistas o conclusiones apresuradas.

Desde el punto de vista del análisis de datos, el documento advierte sobre el denominado "sesgo de disponibilidad", un fenómeno por el cual los problemas visibles o denunciados concentran la atención pública, aun cuando no representen la totalidad del servicio prestado. En ese sentido, el informe busca aportar contexto y equilibrio al debate sobre el transporte público.

Uno de los hallazgos más relevantes es que una parte importante de los problemas identificados no requiere grandes inversiones ni obras de infraestructura. En muchos casos, las mejoras necesarias están vinculadas a prácticas de conducción, trato al usuario y cumplimiento de normas operativas básicas. Esto abre una ventana de oportunidad para implementar mejoras concretas a corto plazo, con impacto directo en la calidad del servicio.

Finalmente, el informe posiciona al sistema de reclamos como una herramienta estratégica. Más allá de su función de control, se consolida como un insumo valioso para orientar políticas públicas, fortalecer la seguridad del pasajero y promover un transporte público más confiable, respetuoso y eficiente en el Valle Central.