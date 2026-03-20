Fumigación en Barrio La Cruz Negra

El Ministerio de Salud de la provincia, informa a la comunidad que hoy, 20 de marzo a partir de las 23 horas, el equipo de la Brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y zoonosis realizará fumigación en el barrio La Cruz Negra entre las calles Waldino Correa, Av. Ramón Recalde, Padre Orellana, Ramón Vivanco Salles, Gobernador Emilio Castro, Av. Presidente Castillo.

El equipo de Vectores solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas abiertas en el horario mencionado con el objetivo de que el humo con insecticida entre en las viviendas.

Sin embargo, en el caso de personas que presenten problemas respiratorios, deben mantener sus viviendas cerradas.

Asimismo, es importante hacer hincapié en que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito, ya que la aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas; teniendo en cuenta esto, se insiste a la población continuar con las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito.