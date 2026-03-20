Paritaria docente: el Gobierno fija un mínimo de $870.000 y los gremios consultan a las bases

La conciliación docente en Catamarca, que se desarrollaba durante la jornada, finalizó al mediodía y pasó a un cuarto intermedio hasta las 17 horas para que la propuesta oficial sea nuevamente consultada con las bases. El proceso se da en un contexto de alta tensión con los Docentes Autoconvocados, que vienen protagonizando multitudinarias marchas en rechazo a las ofertas salariales y exigen que el sueldo básico alcance los $1.300.000.

El eje central del ofrecimiento es el incremento del salario mínimo docente garantizado por cargo —con tope de dos cargos— tomando como referencia el cargo testigo de maestro de grado de jornada simple (25 horas semanales). En ese marco, se fijó una liquidación inicial de $870.000 a partir de marzo de 2026.

Además, se contempla una actualización bimestral y acumulativa según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Estas revisiones están previstas para julio, septiembre y noviembre de 2026, y enero de 2027, tomando como referencia los períodos bimestrales correspondientes.

En cuanto al punto índice y la función jerárquica, la propuesta incluye un incremento del 10% en marzo de 2026, llevando el punto índice a $2050,71 y la función jerárquica a $152.095,7. A su vez, en mayo se sumaría un aumento del 5%, con el punto índice en $2153,24 y la función jerárquica en $159.700,53. Desde julio, también se aplicaría la actualización por IPC.

Otro de los puntos destacados es la incorporación de un ítem de Transporte/Conectividad, que ascendería a $40.000 por cargo desde marzo de 2026, con un tope de dos cargos.

Asimismo, se prevé el reconocimiento del ítem de zona a partir de abril de 2026 para docentes de escuelas de gestión pública ubicadas en distintos departamentos del interior provincial. Entre los establecimientos alcanzados se encuentran la Escuela Secundaria N° 27 de El Peñón (Antofagasta de la Sierra); la Escuela N° 5 Adolfo Carranza, la Escuela N° 183 Clubes Argentinos de Servicios y la Escuela Primaria EDJA N° 25 (Tinogasta); la Escuela Provincial N° 191 y las escuelas de educación especial N° 997 "Niño de Praga" y N° 6 "Vida Nueva" (Santa María); y las escuelas primarias N° 6 "Fray Mamerto Esquiú" y N° 221 "Provincia de Jujuy" (Belén).

En materia laboral, la propuesta también garantiza la estabilidad de los docentes en situación de interinato al 31 de diciembre de 2025, mediante su titularización conforme a la normativa vigente, incluyendo además a docentes interinos de gestión privada.

Insuficiente

En paralelo, el clima de conflicto se profundiza por el impacto del reciente aumento del 27,83% en las tarifas de energía, medida que generó un fuerte malestar entre los docentes quienes consideran insuficiente las propuestas.

A este escenario se suma el cuestionamiento hacia los gremios, ya que la consulta a las bases se realiza mediante publicaciones en redes sociales con plazo hasta las 17 horas. Esta modalidad fue criticada por sectores autoconvocados.

"Estamos trabajando. En las escuelas muchos profes no tienen señal para responder, y después dirán que la mayoría aceptó", señaló una docente autoconvocada en diálogo con La Unión.

Por su parte, los gremios UDA y SIDCA difundieron entre sus afiliados la consulta sobre la propuesta definitiva presentada por el Gobierno provincial.