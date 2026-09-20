Gabriela de la Orden recorrió los secretos de la Catedral y el Camarín de la Virgen

Con una nutrida participación se desarrolló la cuarta conferencia del ciclo "Compartiendo Saberes 2026", una iniciativa organizada por la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, destinada a generar espacios de capacitación, encuentro e intercambio vinculados con la actividad turística y el patrimonio local.

La jornada tuvo como protagonista a la Mgter. Gabriela Estela de la Orden, quien presentó la conferencia titulada "Turismo e historia: evocación sobre la Catedral Basílica de Catamarca y el Camarín de la Virgen". La actividad tuvo lugar en el Complejo Cultural Urbano Girardi y propuso a los asistentes un recorrido por diferentes momentos de la historia de San Fernando del Valle de Catamarca.

La exposición permitió vincular el conocimiento histórico con dos espacios de particular relevancia para la ciudad: la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle y el Camarín de la Virgen del Valle. A partir de una mirada basada en investigación, fotografías y material documental, la historiadora abordó aspectos relacionados con la construcción histórica de estos espacios y su importancia dentro del patrimonio catamarqueño.

Los orígenes de la ciudad

A lo largo de su exposición, De la Orden propuso comenzar el recorrido desde distintos momentos de la historia de San Fernando del Valle de Catamarca, con especial atención a los procesos vinculados con la fundación de la ciudad.

En ese contexto, la historiadora abordó la estrecha relación existente entre la conformación de la comunidad y las primeras manifestaciones religiosas que fueron configurando parte de su identidad. Dentro de ese proceso histórico, la exposición puso especial énfasis en el desarrollo de la devoción mariana a la Virgen del Valle, una manifestación de fe que ocupa un lugar central dentro de la historia abordada durante la conferencia.

El recorrido permitió establecer una conexión entre los procesos históricos de la ciudad y la evolución de sus expresiones religiosas, para posteriormente concentrarse en uno de los principales referentes patrimoniales, culturales y religiosos de San Fernando del Valle de Catamarca.

La Catedral Basílica como patrimonio histórico y cultural

A partir del recorrido por la historia de la ciudad, Gabriela de la Orden se adentró en la historia de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, uno de los principales referentes patrimoniales, culturales y religiosos de Catamarca.

La especialista compartió parte de la investigación y recopilación histórica realizada en torno al templo, utilizando fotografías y material documental como apoyo para su exposición.

La propuesta permitió detenerse en las características y en la significación de los distintos espacios que conforman la Catedral, poniendo en valor elementos que forman parte de su historia y que contribuyen a comprender el conjunto desde diferentes perspectivas. De esta manera, el templo fue presentado no solamente desde su dimensión religiosa, sino también desde su condición de referente patrimonial y cultural, dentro de un recorrido que buscó acercar a los participantes a los conocimientos históricos relacionados con uno de los espacios más significativos de la ciudad.

El Camarín de la Virgen, un capítulo central

Uno de los momentos centrales de la conferencia estuvo dedicado al Camarín de la Virgen del Valle, un espacio de particular relevancia dentro de la historia de la devoción mariana en Catamarca.

En este tramo de la exposición, De la Orden abordó los antecedentes de su construcción, el papel desempeñado por sus benefactores y las circunstancias históricas que hicieron posible concretar este espacio dentro del conjunto de la Catedral. La exposición permitió reconstruir parte del proceso histórico relacionado con la creación del Camarín y detenerse en las características de una obra que pasó a formar parte del conjunto arquitectónico de la Catedral Basílica.

Uno de los aspectos especialmente destacados fue el aporte del arquitecto Isaac Lecuona, responsable del diseño arquitectónico del Camarín.

La articulación entre Lecuona y Caravatti

La intervención de Isaac Lecuona adquirió especial relevancia durante la conferencia por la particularidad de la obra proyectada para el Camarín y por su relación con el edificio de la Catedral.

De la Orden puso en valor la manera en que el diseño del Camarín logró integrarse armónicamente con la arquitectura de la Catedral Basílica, concebida previamente por el arquitecto Luis Caravatti.

Esta articulación entre ambas propuestas arquitectónicas constituye uno de los aspectos que otorgan singularidad al conjunto. El Camarín aparece así integrado al edificio de la Catedral, pero conservando al mismo tiempo características y valores propios. La mirada planteada durante la conferencia permitió observar esta relación arquitectónica como parte de un proceso histórico y patrimonial más amplio, en el que diferentes componentes se articulan dentro de un mismo espacio.

Vitrales, altar y objetos que también cuentan la historia

A través de fotografías y referencias históricas, la disertante también puso especial atención en diferentes elementos que forman parte del Camarín.

Entre ellos se destacaron:

Los vitrales.

El altar.

Los objetos conservados en vitrinas.

Los materiales utilizados en su construcción.

Cada uno de estos componentes fue abordado desde el valor histórico y artístico que posee dentro del espacio. La presentación permitió comprender que el Camarín no puede ser observado únicamente como un lugar vinculado con la práctica religiosa. La exposición lo situó también como una pieza fundamental del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de Catamarca, estrechamente relacionada con el desarrollo de una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.

La combinación de fotografías, referencias históricas y explicaciones sobre los diferentes elementos permitió acercar a los participantes a aspectos que forman parte de la identidad material y cultural del espacio.

Un intercambio abierto con los participantes

Una vez finalizada la exposición, se generó un espacio de intercambio en el que los presentes pudieron realizar preguntas y compartir reflexiones.

Las intervenciones estuvieron vinculadas con diferentes aspectos abordados durante la conferencia, entre ellos la historia, el patrimonio, la devoción mariana y las posibilidades de incorporar estos conocimientos a la actividad turística y a la transmisión del patrimonio local.

La actividad contó con la participación de distintos sectores y perfiles relacionados con la comunidad y con la actividad turística. Entre los asistentes estuvieron:

Guías de turismo.

Estudiantes.

Referentes del sector turístico.

Miembros de la comunidad religiosa.

Periodistas.

Taxistas.

Vecinos.

Otros participantes.

La diversidad de asistentes consolidó el carácter abierto y participativo que propone el ciclo "Compartiendo Saberes 2026", generando un espacio donde los conocimientos históricos y patrimoniales pudieron ser compartidos con personas vinculadas a distintos ámbitos de la comunidad.