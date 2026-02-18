Gobierno y gremios: se abre la negociación paritaria 2026

En un movimiento estratégico para la estabilidad social y económica de la región, el Gobierno provincial ha oficializado el llamado a los principales gremios para dar apertura formal a la paritaria salarial 2026. Este encuentro no solo representa el inicio del calendario de negociaciones, sino que se perfila como el espacio institucional donde se discutirán las condiciones laborales y los ajustes de haberes para los próximos meses.

La administración ha fijado una fecha precisa en el calendario institucional para este primer acercamiento, convocando formalmente a los sindicatos que representan tanto a los docentes como a los trabajadores de la administración pública. La cita está pactada para el próximo 25 de febrero, jornada en la que se dará inicio formal al diálogo por la paritaria salarial 2026.

Este encuentro marcará la primera instancia de intercambio técnico y político entre los funcionarios gubernamentales y las organizaciones sindicales del ámbito educativo y administrativo. Al integrar a ambos sectores en el mismo cronograma, el Gobierno busca una resolución coordinada que garantice la normalidad en la prestación de los servicios esenciales del Estado y permita construir los consensos necesarios para el ejercicio fiscal vigente.