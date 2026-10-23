Habilitan capacitación en Ley Micaela para docentes secundarios con puntaje

Catamarca impulsará una nueva instancia de capacitación en el marco de la Ley Nacional N.º 27.499, conocida como Ley Micaela, destinada específicamente a docentes del nivel secundario. La iniciativa apunta a fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género dentro del ámbito educativo, mediante una formación que combinará contenidos teóricos, actividades participativas y propuestas de aplicación en el aula.

La capacitación se desarrollará bajo la denominación "Ley Micaela 27.499 - Ámbito Educativo" y estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Asuntos Institucionales.

La propuesta se enmarca en la implementación de la normativa nacional y en la adhesión de la provincia mediante la Ley N.º 5602, instrumentos que constituyen el marco legal de esta instancia de formación.

El curso estará dirigido a docentes que se desempeñan en el nivel secundario y tendrá como propósito contribuir al desarrollo de conocimientos y recursos para reconocer, prevenir y abordar situaciones vinculadas con las violencias por motivos de género en las instituciones educativas.

La iniciativa contempla una modalidad presencial y una estructura de trabajo que no se limitará a la exposición de contenidos. También incluirá actividades de implementación en el aula y una evaluación final, con el objetivo de vincular los conocimientos adquiridos con la práctica cotidiana de los y las docentes.

Cuatro encuentros presenciales entre octubre y noviembre

La formación se llevará adelante en el Cine Teatro Valle Viejo, con encuentros previstos para los días 27 de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre de 2026. Todas las jornadas se desarrollarán en el horario de 9:00 a 12:30.

El cronograma establece cuatro instancias presenciales distribuidas entre fines de octubre y noviembre, que permitirán abordar progresivamente los contenidos previstos para el curso. A estos encuentros se sumarán actividades de implementación en el aula y una evaluación final, integradas a la carga horaria total.

La capacitación tendrá una duración de 36 horas cátedra, que comprenderán las distintas instancias de formación y aplicación de los contenidos. De esta manera, el programa combinará la participación en los encuentros presenciales con tareas orientadas a trasladar los conocimientos al ámbito educativo.

La organización de las jornadas busca que los y las participantes puedan trabajar sobre diferentes dimensiones de las violencias por motivos de género, los vínculos sociales y las herramientas institucionales disponibles para su prevención y abordaje.

El desarrollo de los encuentros estará acompañado por actividades participativas, análisis de casos, dinámicas grupales y propuestas pedagógicas. Estas herramientas permitirán trabajar los temas desde una perspectiva vinculada con las situaciones que pueden presentarse en los espacios educativos.

Los contenidos

El programa incluirá una serie de ejes temáticos orientados a fortalecer la formación docente en materia de género y diversidad. Entre los contenidos previstos se encuentran los estereotipos de género, las masculinidades en clave de cuidado, los tipos y modalidades de violencia contemplados en la Ley N.º 26.485, la diversidad sexo-genérica y la identidad de género.

También se abordarán la comunicación asertiva y los protocolos de actuación institucional, aspectos vinculados con las herramientas necesarias para reconocer situaciones de violencia y orientar las intervenciones dentro de las instituciones educativas.

La capacitación propone trabajar estos contenidos de manera articulada, de modo que los y las docentes puedan ampliar sus recursos para identificar problemáticas, reflexionar sobre las prácticas institucionales y desarrollar estrategias de prevención.

Los principales ejes de formación serán los siguientes:

Estereotipos de género: análisis de las representaciones y construcciones vinculadas con el género.

Masculinidades en clave de cuidado: abordaje de esta temática desde la perspectiva propuesta por el programa.

Tipos y modalidades de violencia: contenidos contemplados en la Ley N.º 26.485.

Diversidad sexo-genérica e identidad de género: reconocimiento y abordaje de estas dimensiones.

Comunicación asertiva: herramientas para fortalecer la comunicación en el ámbito educativo.

Protocolos de actuación institucional: procedimientos y recursos para orientar las intervenciones.

Articulación con la Educación Sexual Integral: integración de los contenidos con la ESI mediante actividades y propuestas pedagógicas.

Estos ejes formarán parte de las cuatro jornadas y se complementarán con actividades que buscarán vincular la formación con las necesidades y prácticas del trabajo docente.

Articulación con la ESI y aplicación en el aula

Uno de los componentes centrales de la propuesta será la articulación de los contenidos de la capacitación con la Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa contempla actividades participativas, análisis de casos y dinámicas grupales para favorecer el trabajo sobre las temáticas previstas.

Además, se desarrollarán propuestas pedagógicas que los y las docentes podrán implementar con sus estudiantes. Este componente busca conectar los contenidos abordados durante la formación con las prácticas educativas y facilitar su incorporación al trabajo cotidiano en las aulas.

La combinación de instancias presenciales con actividades de aplicación permitirá que la capacitación incluya una dimensión práctica. Los y las participantes deberán trabajar sobre los conocimientos adquiridos y elaborar una propuesta vinculada con los temas desarrollados durante el curso.

En este sentido, la formación no concluirá con la asistencia a los encuentros. El programa establece la presentación de un trabajo de aplicación práctica relacionado con los contenidos abordados, que formará parte de los requisitos para acceder a la certificación.

La propuesta pedagógica deberá reflejar la aplicación de los temas trabajados durante las jornadas, dentro del marco establecido por la capacitación y su vinculación con la actividad docente.

Asistencia, evaluaciones y requisitos

Para acceder a la certificación del curso, los y las participantes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por la organización. Estos requisitos contemplan tanto la participación en las actividades como la aprobación de las instancias de evaluación y la presentación del trabajo final.

En particular, se exigirá una asistencia mínima del 80 %, además de la aprobación de las evaluaciones previstas y la entrega del trabajo de aplicación práctica. Los requisitos para obtener la certificación son:

Asistencia mínima: 80 %.

Evaluaciones: aprobación de las instancias previstas durante la capacitación.

Trabajo final: presentación de una aplicación práctica vinculada con los contenidos abordados.

La carga horaria total será de 36 horas cátedra e incluirá los encuentros presenciales, las actividades de implementación en el aula y la evaluación final. De esta manera, la certificación estará sujeta al cumplimiento integral de las condiciones definidas para el curso.

Coordinación e inscripción a la capacitación

La formación estará a cargo de un equipo interdisciplinario, bajo la coordinación general de la Lic. Belky Pennise Zavaley, directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad.

Las personas interesadas en obtener información e inscribirse podrán dirigirse a la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, ubicada en Ayacucho 502, segundo piso. También se habilitó una dirección de correo electrónico y un formulario en línea para realizar consultas y gestionar la inscripción.

Los canales informados son los siguientes:

Organismo: Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad.

Dirección: Ayacucho 502, segundo piso.

Correo electrónico: [email protected]

Formulario de inscripción: https://forms.gle/rfuX9j1XNVHjvDoz6

Lugar de cursado: Cine Teatro Valle Viejo.

Fechas: 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2026.

Horario: de 9:00 a 12:30.

Carga horaria: 36 horas cátedra.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, mediante la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, pondrá en marcha una instancia de formación específica para docentes secundarios, en el marco de la Ley Micaela y de la adhesión provincial establecida por la Ley N.º 5602. La propuesta combinará contenidos sobre género, diversidad y prevención de las violencias con herramientas de aplicación educativa, actividades prácticas y requisitos de evaluación orientados a completar el proceso formativo.