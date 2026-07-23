Habilitan la circulación hacia Antofagasta de la Sierra: los detalles

Luego de intensas tareas de despeje y limpieza realizadas por personal y maquinaria vial, se restableció la circulación sobre la Ruta Provincial N° 43, en el tramo comprendido entre Barranca Larga y Antofagasta de la Sierra, cabecera departamental.

La habilitación representa una recuperación de la conectividad hacia la localidad luego de las condiciones que habían afectado la transitabilidad en la zona. Sin embargo, la apertura del paso no implica que la circulación se desarrolle con normalidad plena. El tránsito fue habilitado con extrema precaución, debido a la presencia de nieve acumulada en las banquinas, sectores con hielo y las condiciones climáticas propias de la región.

La situación requiere especial atención por parte de quienes deban desplazarse por ese tramo de la Ruta Provincial N° 43. La presencia de nieve y hielo continúa formando parte del escenario vial, mientras los equipos de Vialidad Provincial mantienen las tareas de seguimiento y despeje.

Los sectores que continúan intransitables

Mientras se logró habilitar la circulación entre Barranca Larga y Antofagasta de la Sierra, otros caminos permanecen intransitables debido a la acumulación de nieve y a las nevadas registradas.

Los sectores afectados son:

Camino a Antofalla: transitable únicamente por la Cuesta del Diablo.

transitable únicamente por la Cuesta del Diablo. Ruta Provincial N° 43, tramo Antofagasta de la Sierra - Salar del Hombre Muerto.

Acceso a Campo de Piedra Pómez.

Camino al Volcán Galán.

La situación muestra que la recuperación de la circulación se produce de manera progresiva y de acuerdo con las condiciones particulares de cada sector. Mientras un tramo pudo ser habilitado luego de las tareas de limpieza y despeje, otros caminos continúan afectados por la acumulación de nieve y las nevadas.

Por este motivo, se mantiene la recomendación de no circular por las zonas que permanecen intransitables y de respetar las indicaciones establecidas por los organismos que trabajan en el lugar.

Equipos y maquinaria continúan trabajando

Vialidad Provincial mantiene equipos y maquinaria trabajando en el área, con una doble tarea: monitorear de manera permanente el estado de los caminos y realizar trabajos de despeje en los sectores que todavía permanecen afectados.

El seguimiento constante permite evaluar la evolución de las condiciones de transitabilidad y avanzar con las tareas necesarias para intentar restablecer la circulación en los caminos que continúan bloqueados por la nieve.

La presencia de maquinaria y personal vial se mantiene en la zona para atender las dificultades que puedan surgir y sostener las tareas de limpieza. La labor se desarrolla en un contexto marcado por la acumulación de nieve en distintos sectores, la existencia de hielo y las condiciones climáticas propias de la región.

El estado de los caminos, por lo tanto, continúa siendo monitoreado de manera permanente.

Precaución para vecinos, transportistas y turistas

Ante el escenario existente, se solicita a vecinos, transportistas y turistas no circular por las zonas afectadas. La recomendación apunta especialmente a los caminos que permanecen intransitables y a los sectores donde la acumulación de nieve y las nevadas impiden garantizar condiciones adecuadas de circulación.

Además, se pide:

Respetar la señalización existente.

Seguir las indicaciones del personal vial.

Acatar las instrucciones de la Policía de la Provincia.

No circular por los sectores declarados intransitables.

Las indicaciones buscan evitar desplazamientos por caminos afectados y facilitar el trabajo de los equipos que se encuentran realizando las tareas de despeje y monitoreo.