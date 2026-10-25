Catamarca dirá presente en la vigilia del Papa León XIV en Luján con Carafea

Catamarca tendrá una destacada participación artística en las actividades previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina. La provincia estará representada por Carafea, agrupación convocada para formar parte de la vigilia y la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, en el marco de los encuentros organizados para acompañar la llegada del Santo Padre.

La participación de la formación catamarqueña se conoció a partir de la difusión de los primeros nombres de artistas y participantes confirmados por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en relación con la organización de la visita papal. La nómina reúne a representantes de distintas expresiones musicales y artísticas que pondrán sus talentos al servicio de un acontecimiento definido por la organización como un momento de fe, alegría y esperanza.

Dentro de una convocatoria que incluye a más de 200 músicos y más de 600 coristas, la presencia de Carafea representa la incorporación de una expresión artística de Catamarca a una programación que contempla celebraciones y encuentros en distintos puntos del país.

La agrupación compartirá el escenario de la vigilia y la misa en Luján con Luciano Pereyra, Campedrinos, Filocalia, Santiago Tucumán, Hermanos Menta y Ballet Sumampa. La participación conjunta de estos artistas y formaciones se inscribe en una propuesta que busca acompañar las distintas instancias de la visita y contribuir a generar espacios de encuentro entre el Papa y el pueblo argentino.

La música como parte del encuentro

De acuerdo con lo informado por la Conferencia Episcopal Argentina, las distintas expresiones artísticas tendrán un papel dentro de la preparación y la celebración de la visita del Santo Padre. El propósito central será acompañar y fortalecer el encuentro del Papa con el pueblo argentino, con especial atención a los jóvenes y las familias.

En ese marco, la música, el canto coral y las presentaciones artísticas integrarán las actividades previstas para los diferentes encuentros. La convocatoria reúne a artistas de diversas procedencias y propuestas, en una programación que contempla celebraciones religiosas, reuniones con jóvenes y espacios vinculados con distintos sectores de la sociedad.

Desde la organización agradecieron especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes aceptaron sumarse a esta iniciativa, ofreciendo sus capacidades artísticas para acompañar una ocasión considerada significativa tanto para la Iglesia como para el conjunto de la Argentina.

La CEA destacó que la participación de los convocados responde a la voluntad de poner sus talentos al servicio de este momento. La propuesta, por lo tanto, no se limita a la presentación de artistas, sino que incorpora distintas manifestaciones culturales a las actividades que acompañarán la visita papal.

Para Buenos Aires: Abel Pintos

La nómina difundida por la Conferencia Episcopal incluye participantes para diferentes celebraciones y reuniones. Entre ellas se encuentra el encuentro en el Cottolengo Don Orione, donde estarán Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione.

Por otra parte, la previa y la misa previstas en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, contarán con la participación de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

La programación también contempla un encuentro vinculado con el mundo del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, para el cual fue convocado Agustín Day.

Estas participaciones forman parte del conjunto de actividades que acompañarán la visita del Papa León XIV y que incorporarán expresiones musicales de diferentes características. La diversidad de los artistas incluidos en la primera lista confirma la amplitud de la convocatoria impulsada por la organización.

Córdoba con Jairo y Jorge Rojas

La agenda anunciada incluye actividades en Córdoba, donde se desarrollarán la vigilia y la misa en FAdeA. Para estas celebraciones fueron convocados Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La participación de estos artistas y agrupaciones se suma a las presentaciones previstas en Luján y en distintos espacios de Buenos Aires, dentro de una programación que busca integrar diferentes propuestas musicales y corales.

La presencia de intérpretes, coros y formaciones artísticas en las distintas sedes permitirá desarrollar una agenda cultural vinculada con las celebraciones religiosas y los encuentros previstos durante la visita.

Para los jóvenes Maggie Cullen y Nahuel Pennisi

Otro de los espacios contemplados en la programación será el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Para esa actividad fueron convocados Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

La inclusión de este encuentro se vincula con uno de los objetivos expresados por la organización: acompañar y fortalecer especialmente el acercamiento del Santo Padre a los jóvenes y las familias.

La presencia de músicos, intérpretes y propuestas de danza amplía las expresiones artísticas previstas para esa jornada. Al mismo tiempo, se integra a una agenda general que contempla distintos públicos y ámbitos de participación.