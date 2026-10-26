Catamarca: una policía le practicó la maniobra de Heimlich a un niño de 4 años y le salvó la vida

Una agente de la Policía intervino para auxiliar a un niño de 4 años que se había broncoaspirado, durante un recorrido preventivo realizado por efectivos de la Comisaría de San Isidro.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Eusebio Ruzo y Ramírez de Velasco, donde una pareja pidió ayuda a los uniformados al advertir que su hijo tenía dificultades para respirar.

Ante la urgencia, la agente de Policía Noelia Maribel González tomó al pequeño y le practicó la maniobra de Heimlich, con la que logró desobstruir sus vías respiratorias y estabilizarlo.

Luego de la intervención, el niño fue trasladado en una unidad móvil hasta el Hospital de Villa Dolores, donde recibió la asistencia médica correspondiente.