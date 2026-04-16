Catamarca: jueves mayormente nublado y la máxima, ¿de cuánto será?

La jornada se presentará con nubosidad variable y sin probabilidades significativas de lluvia, en un escenario de temperaturas otoñales durante la mañana y un ascenso marcado hacia la tarde, cuando se espera la máxima de 28 grados.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, luego de una madrugada con parcial nubosidad, con una temperatura mínima de 13 grados, la mañana seguirá en la misma línea. El registro térmico alcanzará los 21 grados, mientras el viento rotará al Norte, manteniendo la intensidad leve entre los 7 a 12 km/h.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará el punto más alto del día con 28 grados, bajo un cielo mayormente nublado. El viento soplará del Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Ya en la noche, las condiciones se mantendrán del cielo se mantendrán iguales con una temperatura estimada en 24 grados, sin probabilidades de lluvias y con viento nuevamente del Norte, entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, Catamarca transitará un jueves de ambiente templado a cálido, con nubosidad predominante y baja chance de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las primeras horas de la tarde.

