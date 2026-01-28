Habilitaron nuevamente la Ruta Provincial Nº 4 tras los trabajos por derrumbes

La Ruta Provincial Nº 4 volvió a quedar habilitada al tránsito luego de los trabajos realizados tras el derrumbe registrado en el sector conocido como la zona de la Virgen, uno de los tramos más transitados y estratégicos del corredor. Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad, que confirmó la reapertura de la vía una vez concluidas las tareas iniciales de despeje y aseguramiento de la calzada.

El derrumbe, ocurrido días atrás, había obligado a interrumpir de manera preventiva la circulación vehicular con el objetivo de resguardar la seguridad de conductores y peatones. Desde el organismo vial explicaron que la decisión de habilitar nuevamente el tránsito se tomó luego de evaluar las condiciones del sector y verificar que la ruta se encuentra en condiciones operativas para su uso, aunque aclararon que los trabajos no han finalizado por completo.

En ese sentido, Vialidad Provincial informó que personal técnico y operativo continúa trabajando en la limpieza de banquinas y en el acondicionamiento general del área afectada, tareas que resultan fundamentales para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir nuevos inconvenientes, especialmente ante posibles condiciones climáticas adversas.

Desde el organismo se solicitó a los usuarios extremar las medidas de precaución al circular por la zona, respetar las velocidades recomendadas y atender a la señalización preventiva instalada en el lugar. Asimismo, se pidió seguir estrictamente las indicaciones del personal de Vialidad y de las fuerzas policiales que se encuentran apostadas en el sector para ordenar el tránsito y asistir a los conductores.