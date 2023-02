Habló el abogado de una de las rusas detenidas en Ezeiza: Es ridículo

Luego de que Migraciones detuviera a tres mujeres rusas embarazadas en Ezeiza, el abogado de una de las detenidas y consideró como “ridículo” el argumento que utilizaron las autoridades para impedir su ingreso.

“Le rechazan el ingreso con la excusa de ser falsas turistas, pero esa figura no existe en nuestra legislación”, sostuvo el letrado Christian Rubilar en un diálogo con LN+.

En ese sentido, relató que interpuso un habeas corpus y lo ganó, por lo que reiteró que la figura que se le impute no está contemplada dentro de la ley argentina, la Cámara de Apelaciones estableció que se debe aplicar la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones.

De esta manera, cuestionó que Migraciones las mantenga detenidas en Ezeiza a las tres mujeres por considerar que venir a tener a sus bebés a la Argentina es una "red mafiosa o delictiva de tráfico". El motivo de las autoridades para detenerlas es que arribaron a Buenos Aires sin dinero y sin pasaje de vuelta a su tierra natal.

“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que para que puedan arrestar a una persona debe haber una ley del Congreso Nacional o una orden de un juez y esta normativa lo que deroga es la esclavitud. Si a usted lo puede arrestar cualquiera porque se le ocurre, usted es esclavo y no se puede reestablecer la esclavitud por un memo interno de migración”, explicó.

Tres rusas embarazadas, detenidas: cómo se encuentran:

De acuerdo con la información que trascendió, una de ellas necesitaba tomar un medicamento para no perder el embarazo, pero hacía dos días no lo tomaba porque sus equipajes fueron confiscados. Luego de un tiempo, logró tomar el medicamento correspondiente.

Con respecto al estado de su defendida, el abogado contó: “Ayer hacía frío en el aeropuerto y no tenía ni un abrigo, no le dieron una frazada, nada. Hace tres días que está ahí arrestada en una silla. Esto en la Argentina no puede pasar”.

Según se pudo conocer, por día, llegan al país entre veinte y treinta mujeres rusas embarazadas, sólo si se tiene en cuenta los vuelos de Turkish Airlines que arriban a Ezeiza. Estas mujeres vienen a Argentina a tener a sus hijos con la intención de darles mejores posibilidades.