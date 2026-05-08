Viernes fresco en Catamarca: la máxima apenas de 18 grados

Se termina la semana y el pronóstico del tiempo para Catamarca anticipa una jornada con cielo entre algo a parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 18 grados. Anticipando asi, un fin de semana super frío.

Respecto a este viernes, el día comenzó con una madrugada algo nublada, una temperatura mínima de 7 grados y vientos del sector Sur de mediana intensidad. Para la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones continuarán similares, con nubosidad parcial, una temperatura de 12 grados y viento del mismo sector pero ya de 13 a 22 km/h.

Ya en horas de la tarde, seguirá algo nublado y se registrará la temperatura máxima prevista para la jornada, con 18 grados. El viento rotará al Noroeste con velocidades iguales a la hora anterior.

Hacia la noche, el pronóstico del SMN indica cielo parcialmente nublado, una temperatura de apenas de 12 grados y vientos leves soplando del mismo sector de la hora anterior, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. El dato es que la jornada estará culminando con ráfagas de hasta 59 km/h.

En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones será de cero, por lo que se prevé un viernes con tiempo estable en la provincia.

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