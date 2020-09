Hasta el viernes, prorrogan inscripciones para los Juegos Culturales Evita 2020

Los jóvenes y adultos mayores de la provincia, interesados en participar en las diferentes categorías y disciplinas de los Juegos Culturales Evita, tendrán la posibilidad de inscribirse hasta este viernes 4 de septiembre, producto de la decisión que adoptó la Secretaría de Gestión Cultural, que depende del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, de prorrogar los plazos para aquella.

Si bien en un primer momento se comunicó que las inscripciones eran hasta el 31 de agosto, la demanda existente ha resultado decisiva para que desde el área de Cultura se extiendan hasta el viernes venidero.

Este tradicional encuentro cultural -destinado a adolescentes y adultos mayores- este año, tendrá una nueva modalidad por la emergencia sanitaria y se realizará en sus instancias municipales, departamentales, regionales y provincial.

El lema de los Juegos Evita 2020 es “Abrazá tu Cultura” y apuesta a una amplia participación de jóvenes y mayores, buscando que, al expresarse a través de distintas manifestaciones artísticas, consoliden la construcción de su propia identidad y de la identidad cultural del territorio que habitan.

Este año, por la situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo, la modalidad de los juegos será virtual y contará con las siguientes categorías: Sub 15 (12, 13, 14 y 15 años); Sub 18 (16, 17 y 18 años) y Adultos Mayores, destinado a participantes de 60 años de edad o mayores, nacidos durante el año 1960 o con anterioridad.

Las disciplinas establecidas para participar serán: Artes Visuales: Pintura, Dibujo y Fotografía | categorías sub 15, sub 18 y adultos; Literatura: Poesía y Cuento | categorías sub 15, sub 18 y adultos; Audiovisual: Videominuto | categorías sub 15 y sub 18; Música: Canto solista | categorías sub 15 y sub 18.

De acuerdo al cronograma previsto por el área de Cultura, las instancias en esta provincia se llevarán a cabo de la siguiente manera: Finales municipales: 20 de septiembre; Final departamental: 27 de septiembre; Finales regionales: Región Centro (Capital, Ambato, Paclín, Fray M. Esquiú, Valle Viejo, Capayán) 4 de octubre; Región Oeste (Tinogasta, Pomán, Andalgalá) 10 de octubre; Región Oeste Puna (Belén, Santa María, Antofagasta de la Sierra) 11 de octubre; Región Este: Santa Rosa, El Alto, La Paz y Ancasti: 18 de octubre; Final Provincial: 25 de octubre.

Asimismo, se dispuso que cada municipio instrumentará en su jurisdicción la instancia comunal y, luego, se irán realizando las instancias departamentales y regionales, en articulación con los municipios vecinos, siempre con el apoyo y acompañamiento de la provincia, a través del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los formularios de inscripción se encuentran en https://bit.ly/JuegosCulturalesEvita

La información general sobre la edición 2020 de los Juegos Culturales Evita se encuentra disponible en https://juegosevita.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/juegosevita_-_documento_gral_de_implementacion.pdf Para más información o consultas: gestioncultural@catamarca.gov.ar