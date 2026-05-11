Histórico: Catamarca celebra el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú

La Iglesia que peregrina en Catamarca vive este lunes una de las celebraciones religiosas e históricas más significativas de los últimos años con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú. Con la participación de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, devotos y peregrinos, la provincia será escenario de múltiples actividades litúrgicas, culturales y populares organizadas en el marco del Año Jubilar Diocesano.

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", las celebraciones centrales tienen lugar en su Piedra Blanca natal. La conmemoración estará atravesada por una amplia agenda de actividades religiosas y culturales para de esta manera honrar y celebrar los 200 años del nacimiento de Mamerto de la Ascención Esquiú, el más ilustre de los hombres nacidos en Catamarca.

Piedra Blanca, epicentro de la celebración central

La localidad de piedra blanqueña es el escenario principal de los actos conmemorativos por los 200 años del nacimiento del Beato Esquiú. Las actividades previstas para este lunes comenzarán desde las primeras horas de la mañana con la Oración de Laudes, programada para las 8.00.

Posteriormente se realizará el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza San José junto con una ofrenda floral frente al busto que recuerda al Beato Esquiú.

El cronograma continuará a las 9.15 con la recepción de autoridades eclesiásticas y civiles que participarán de la jornada central. A las 10.00 se celebrará la Santa Misa central por el 200° Aniversario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, una de las ceremonias más importantes previstas dentro del Año Jubilar Diocesano. Luego de la celebración litúrgica se concretará la procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Mamerto Esquiú. La jornada continuará con la entonación de los himnos y el tradicional canto de cumpleaños dedicado al Beato.

Más tarde se ofrecerá un almuerzo popular en el Predio de la Graciana, donde se desarrollará una fiesta comunitaria destinada a compartir la celebración junto a peregrinos, fieles y visitantes. Allí se repartiera entre los presentes 3.000 porciones de locro, el que fue elaborado por distintas instutuciones catamarqueñas.

Celebración en El Suncho

Los homenajes también llegarán a la localidad de El Suncho, departamento La Paz, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia San Roque de Recreo. Este lunes 11 de mayo las actividades comenzarán a las 9.30 con la recepción de los asistentes y un desayuno comunitario. El programa continuará con:

10.00 Acto protocolar

10.30 Procesión

Desfile de agrupaciones gauchas

Celebración de la Santa Misa

La jornada finalizará con un almuerzo comunitario previsto para las 13.00, acompañado por la actuación de artistas locales y de la Academia de Danzas Agitando Pañuelos.

Transmisión por redes sociales

Las celebraciones del Bicentenario también podrán seguirse mediante transmisiones en redes sociales a través de los siguientes enlaces:

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De esta manera, Catamarca se prepara para vivir una extensa y profunda celebración religiosa, cultural y comunitaria en homenaje al Beato Mamerto Esquiú, figura central de la historia espiritual y ciudadana de la provincia.