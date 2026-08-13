Histórico: dio a luz a los 62 años y es la mujer de mayor edad registrada en Argentina

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en un hospital bonaerense y se convirtió en la madre de mayor edad en la Argentina de la que se haya registrado un caso. El nacimiento se produjo durante la mañana de este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos, donde Mabel fue sometida a una cesárea luego de atravesar un tratamiento de fecundación in vitro.

El bebé, llamado David, nació con un peso de 2,750 kilos. Tras el parto, fue trasladado a Neonatología, mientras su madre permanecía recuperándose del procedimiento.

El caso adquiere una dimensión particular porque Mabel no solamente concretó su deseo de convertirse en madre por primera vez a los 62 años, sino que además su nacimiento se transformó en un antecedente dentro de la Argentina. Si bien no existen registros oficiales sobre la mayor edad en la que una mujer fue madre en el país, los antecedentes médicos y periodísticos publicados no dan cuenta de otro caso de una mujer que haya dado a luz a los 62 años o más, según informó el medio El Norte.

Un embarazo atravesado con tranquilidad

La obstetra Dra. Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, destacó la manera en que Mabel transitó el embarazo y describió el proceso como completamente normal.

"Fue un embarazo totalmente normal", indicó la profesional en diálogo con El Norte. Según explicó, Mabel fue una paciente "muy predispuesta", que se mantuvo siempre tranquila y confiada durante el proceso. La médica también remarcó el compromiso de la madre con las indicaciones recibidas durante el embarazo. Mabel, según su relato, cumplía con todo lo que se le solicitaba "en tiempo y forma", manteniendo una actitud de confianza y acompañamiento con el equipo médico.

La obstetra señaló además que en este caso le correspondió acompañar a Mabel durante el proceso y sostuvo que todo se desarrolló con absoluta tranquilidad. En su descripción del embarazo, Ruffini destacó que "nunca hubo un gris en nada" y que el proceso fue, según sus palabras, "espectacular".

"Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso", agregó la profesional al referirse a la experiencia que culminó con el nacimiento de David.

David nació por cesárea

El nacimiento de David se produjo durante la mañana de este miércoles en el Hospital San Felipe. El niño pesó 2,750 kilos y, después del parto, fue llevado al área de Neonatología, mientras Mabel se recuperaba de la cesárea.

El nacimiento mediante este procedimiento había sido señalado por la propia madre al relatar cómo se desarrolló el embarazo. Mabel explicó que el proceso fue posible a través de una fecundación in vitro, tratamiento realizado con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. La llegada de David representa así la concreción del objetivo que Mabel había perseguido: convertirse en madre de su primer hijo. Sin embargo, el nacimiento adquirió además una dimensión histórica por la edad de la mujer al momento del parto.

La emoción de una madre que cumplió su deseo

Luego del parto, Mabel compartió sus primeras palabras sobre el nacimiento de su hijo. "Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta", contó en declaraciones a El Norte.

La madre explicó que todavía no tenía al bebé junto a ella porque había sido trasladado momentáneamente a Neonatología, aunque aseguró que David había nacido sano y bien.

"Es precioso", expresó Mabel al hablar de su hijo, mientras atravesaba las primeras horas posteriores al nacimiento. En su testimonio también describió la experiencia como algo muy positivo. "Todo fue muy lindo", afirmó, y volvió a remarcar las circunstancias que hicieron posible la llegada de su primer hijo: 62 años, fecundación in vitro y un embarazo que definió como perfecto.

Mabel también confirmó que el nacimiento se produjo mediante cesárea y expresó la emoción por poder finalmente tener a David con ella. "Todavía no lo pude ver bien, pero más tarde lo tendré conmigo", señaló.