Imponente Solemne Procesión: miles caminan junto a María del Valle

Catamarca vive este domingo una de sus jornadas más significativas con la realización de la Solemne Procesión en honor a la Virgen del Valle, en un contexto marcado por la participación masiva de fieles y peregrinos. La celebración se desarrolla en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen y del Año Jubilar por el Bicentenario del Beato Mamerto Esquiú, dos hitos que potencian el valor simbólico de la convocatoria.

Desde las primeras horas del día, miles de personas se congregaron para formar parte de una manifestación que combina tradición, espiritualidad y una fuerte presencia comunitaria. La ciudad capital se transformó en escenario de una movilización que avanzó con orden y devoción por las calles céntricas.

El inicio del recorrido y el acompañamiento de las imágenes

La columna de fieles inició su recorrido en el Paseo General Navarro, conocido como La Alameda, punto emblemático desde donde partió la imagen bendita de la Virgen del Valle. En esta ocasión, la imagen fue acompañada por la del Beato Mamerto Esquiú, reforzando el carácter conmemorativo de la jornada.

Desde este punto inicial, la procesión comenzó a desplegarse con el paso de delegaciones y peregrinos, en una escena que reflejó la magnitud de la convocatoria. La presencia simultánea de ambas imágenes marcó uno de los momentos más significativos del inicio del recorrido.

Un trayecto

El itinerario establecido para la procesión abarca distintas arterias del centro capitalino, permitiendo que la manifestación religiosa atraviese sectores clave de la ciudad. El recorrido contempla los siguientes tramos:

Salida desde La Alameda

Continuación por Camilo Melet

Paso por Mariano Moreno

Descenso por San Martín

Tránsito por Rivadavia

Finalización en el Paseo de la Fe, frente a la Catedral Basílica

A lo largo de este trayecto, miles de peregrinos acompañan el paso de las imágenes en una caminata sostenida que culminará con el encuentro final entre la Virgen y su pueblo frente al Santuario.

El cierre frente al Santuario y el mensaje final

Tras completar el recorrido por el centro capitalino, se espera el momento de cierre en el Paseo de la Fe, donde la imagen de la Virgen del Valle llegará frente a la Catedral Basílica. Allí tendrá lugar el encuentro final con los fieles, en un punto que concentra el sentido de la celebración.

En este contexto, el Obispo Luis Urbanc será el encargado de brindar el mensaje de clausura, marcando el cierre oficial de las festividades marianas. Este acto final sintetiza el desarrollo de la jornada y pone fin al ciclo litúrgico que convocó a miles de personas.

Un flujo masivo de peregrinos

El nivel de participación se refleja también en los datos registrados por la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, que llevó adelante un relevamiento en distintos puestos camineros. Según la información oficial, desde el inicio de las festividades marianas hasta las 14:00 horas de este domingo, se contabilizó el ingreso al Valle Central de: 47.760 personas y 8.175 vehículos. Estos números evidencian la magnitud de la movilización y el alcance regional de la convocatoria.

Origen de los peregrinos y puntos de acceso

El relevamiento también permitió identificar los principales puntos de ingreso y procedencia de los fieles. El mayor flujo se registró en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado sobre la ruta nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo.

Desde este punto ingresó la mayor cantidad de peregrinos, provenientes de distintas provincias del norte argentino, entre ellas Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Este dato confirma el carácter regional de la festividad, que trasciende los límites provinciales y convoca a devotos de diferentes puntos del país.

Una jornada de fe

La Solemne Procesión en honor a la Virgen del Valle en estas festividades de abril se consolida una vez más como uno de los eventos más relevantes para la comunidad catamarqueña. La combinación de una participación masiva, un recorrido por el centro de la ciudad y la presencia de autoridades eclesiásticas configura una escena de fuerte impacto social y religioso.

En este contexto, la jornada no solo marca el final de las festividades marianas, sino que también reafirma el vínculo entre la comunidad y una de sus expresiones más significativas de fe colectiva.