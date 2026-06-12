Impulsan capacitación sobre el Beato Esquiú para fortalecer el conocimiento histórico, cultural y religioso

Con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre una de las figuras más representativas de la historia religiosa y cultural de Catamarca, la Diócesis de Catamarca y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, llevarán adelante una jornada de capacitación dedicada al Beato Mamerto Esquiú.

La actividad se desarrollará este viernes 12 de junio, en el salón de actos de la Escuela Municipal Fray Mamerto Esquiú, en el horario de 9:00 a 13:00, y está concebida como un espacio de formación destinado especialmente a quienes se vinculan con la actividad turística y la difusión del patrimonio provincial.

La iniciativa reúne a instituciones comprometidas con la preservación y la difusión de la historia local, proponiendo un ámbito de aprendizaje y reflexión en torno a la figura del beato catamarqueño, cuyo legado continúa ocupando un lugar destacado dentro de la identidad de la provincia.

Destinada a guías, estudiantes y actores del sector turístico

La capacitación fue pensada especialmente para un público vinculado al turismo y a la formación académica superior.

Entre los destinatarios se encuentran:

• Guías de Turismo.

• Estudiantes de Nivel Superior.

• Operadores Turísticos.

• Agentes de Turismo.

Los organizadores remarcaron que esta propuesta adquiere una relevancia particular para quienes se encuentran en proceso de formación profesional y académica, especialmente los futuros graduados de carreras relacionadas con la actividad turística.

La posibilidad de acceder a contenidos especializados sobre la vida y la obra del Beato Mamerto Esquiú se presenta como una herramienta de valor para quienes tendrán la responsabilidad de transmitir a visitantes y turistas aspectos esenciales de la historia, la cultura y la religiosidad de Catamarca.

Un programa centrado en la figura del Beato Esquiú

Durante la jornada se desarrollarán distintas exposiciones a cargo de especialistas que abordarán aspectos específicos vinculados a la trayectoria y el legado del beato.

El programa contempla tres conferencias temáticas:

• "Beato Esquiú: presencia y vigencia en nuestra tierra", a cargo del Mgter. Mario Vera.

• "La construcción de las biografías del Beato Mamerto Esquiú", a cargo del Mgter. Marcelo Gershani Oviedo.

• "La polifacética personalidad y obra del Beato Esquiú", a cargo del Pbro. Lic. Oscar Tapia.

Cada una de estas exposiciones permitirá abordar diferentes dimensiones de la figura del beato, ofreciendo a los asistentes una mirada amplia sobre su presencia en la historia provincial y sobre los distintos enfoques desde los cuales puede analizarse su legado.

Mientras una de las ponencias estará centrada en la presencia y vigencia de Esquiú en la actualidad, otra se enfocará en los procesos de construcción biográfica que permitieron documentar y transmitir su historia. A ello se sumará una exposición dedicada a su personalidad y a la diversidad de su obra.

Profundizar el conocimiento regional

La realización de esta capacitación se inscribe dentro de las acciones orientadas a fortalecer el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y religioso de la provincia.

Para quienes se desempeñan o aspiran a desempeñarse en el ámbito turístico, contar con herramientas de formación vinculadas a figuras representativas de la identidad catamarqueña constituye un recurso de especial importancia. La transmisión de contenidos históricos y culturales forma parte de la experiencia que ofrecen los distintos circuitos turísticos de la región y requiere una preparación específica por parte de quienes desarrollan esa tarea.

En ese sentido, la jornada se presenta como una instancia de actualización y aprendizaje que permitirá a los participantes profundizar conocimientos sobre uno de los personajes más significativos de la historia provincial.

Formación al servicio del turismo y la identidad cultural

Los organizadores destacan que esta propuesta constituye una valiosa oportunidad de enriquecimiento formativo para quienes se preparan para ejercer la actividad turística en Catamarca.

La capacitación no solo busca brindar contenidos académicos sobre la figura del Beato Mamerto Esquiú, sino también contribuir a una comprensión más profunda del patrimonio que distingue a la provincia. La combinación de perspectivas históricas, culturales y religiosas permitirá a los asistentes acceder a una visión integral de una personalidad cuya influencia continúa siendo objeto de estudio y valoración.

De esta manera, la jornada promovida por la Diócesis de Catamarca y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú se proyecta como un espacio de formación especializado que apunta a fortalecer las capacidades de guías, estudiantes, operadores y agentes turísticos, al tiempo que fomenta el conocimiento y la difusión de uno de los principales referentes del patrimonio histórico y cultural catamarqueño.