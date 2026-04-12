"Ver para Ser Libres" inicia su recorrido provincial con atención oftalmológica gratuita

El Gobierno de la Provincia anunció el inicio del programa "Ver para Ser Libres", una iniciativa orientada a garantizar el acceso a la salud visual de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio provincial.

La propuesta está dirigida a personas de entre 6 y 17 años y prevé un recorrido provincial de tres semanas mediante unidades móviles especialmente equipadas, que acercarán atención oftalmológica gratuita y de calidad a distintas localidades.

La política pública contempla la realización de controles oftalmológicos completos, con un componente central que apunta a ofrecer una solución inmediata a las necesidades detectadas: la entrega de anteojos en el acto. Este esquema permite que cada niño, niña o adolescente que requiera corrección visual pueda acceder a sus lentes en la misma jornada, sin demoras y dentro del propio operativo territorial.

El despliegue fue diseñado con una fuerte impronta de igualdad de oportunidades, buscando reducir barreras de acceso a un derecho esencial como la salud, especialmente en edades vinculadas al aprendizaje, la escolaridad y el desarrollo integral.

Capital y El Rodeo

La apertura del programa se realizará de manera simultánea en Capital y en la localidad de El Rodeo, marcando el inicio de un operativo de alcance territorial que combinará presencia en la ciudad y en el interior provincial. En Capital, el punto de partida será el lunes 13 de abril, de 8:30 a 12:00, en el EDI Capital, ubicado en Avenida Virgen del Valle Norte esquina Los Tilos.

En paralelo, en el interior, la actividad comenzará ese mismo día en la Escuela N° 247 Mariscal Sucre, abarcando El Rodeo y Las Juntas, como primera escala de una agenda que avanzará luego por otras localidades.

Entre los aspectos técnicos más importantes del programa se destacan:

Destinado a personas de 6 a 17 años .

. Controles oftalmológicos completos .

. Entrega de anteojos en el acto .

. Recorrido territorial de tres semanas .

. Atención gratuita en Capital e interior .

. Cupos limitados por jornada.

Cronograma completo

La primera semana de trabajo contempla un cronograma distribuido entre Capital y localidades del interior, con presencia diaria en distintos puntos estratégicos.

Capital

Lunes 13 de abril

Hora: 8:30 a 12:00

Lugar: EDI Capital (Av. Virgen del Valle Norte esquina Los Tilos)

8:30 a 12:00 EDI Capital (Av. Virgen del Valle Norte esquina Los Tilos) Martes 14 de abril

Lugar: CIC Sur

CIC Sur Miércoles 15 de abril

Lugar: Club Esportivo Villa Cubas

Club Esportivo Villa Cubas Jueves 16 de abril

Lugar: Velódromo Municipal

Velódromo Municipal Viernes 17 de abril

Lugar: Plaza Tinkunaku, barrio 1000 Viviendas (calle Río Salado)

Interior

Lunes 13 de abril

Lugar: Escuela N° 247 Mariscal Sucre (El Rodeo y Las Juntas)

Escuela N° 247 Mariscal Sucre (El Rodeo y Las Juntas) Martes 14 de abril

Lugar: SUM Banda Norte (La Puerta)

SUM Banda Norte (La Puerta) Miércoles 15 de abril

Lugar: Centro de Jubilados "Primero de Septiembre" (Los Varela)

Centro de Jubilados "Primero de Septiembre" (Los Varela) Jueves 16 de abril

Lugar: SUM de La Higuera (Paclín)

SUM de La Higuera (Paclín) Viernes 17 de abril

Lugar: Centro de Innovación Tecnológica (La Merced, Paclín)

La distribución de sedes busca acercar el servicio a distintos sectores poblacionales, optimizando la cobertura y el acceso en puntos urbanos y rurales.

Requisitos, cupos y articulación

Desde la organización se solicitó a quienes asistan concurrir con DNI y acompañados por un adulto responsable, requisito indispensable para la atención de los menores incluidos en el programa.

También se informó que los cupos son limitados, con un máximo de:

200 consultas diarias en Capital

100 consultas diarias en el interior

Esta planificación permite ordenar la demanda y asegurar una atención de calidad en cada una de las jornadas previstas.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre el Gobierno Provincial, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los municipios, consolidando un esquema de trabajo conjunto orientado a la inclusión, el acceso a la salud y la mejora en la calidad de vida de la comunidad.

Con este recorrido inicial, "Ver para Ser Libres" pone en marcha una política pública de cercanía que combina presencia territorial, respuesta inmediata y enfoque en derechos, con la salud visual como eje central para fortalecer oportunidades de desarrollo en niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.