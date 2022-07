Incendio en Azampay: el cacique de El Tolar reconoció que involuntariamente inició el fuego

Luego de haberse desatado este martes en la madrugada un nuevo incendio forestal en el departamento Belén, más precisamente en la zona de Azampay, los brigadistas de la Dirección de Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales ya trabajan activamente en el lugar. Lo hacen acompañados por personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Belén y lugareños. Son un total de cincuenta personas aproximadamente las que van a trabajar en los focos de incendios mas cercanos a la localidad afectada.

La novedad en relación a este siniestro y que se confirmó este miércoles, es sobre cómo se inició el fuego en la zona de altura del departamento belicho. Ya habíamos mencionado que las llamas se iniciaron en la huella que lleva a El Tolar, dicho esto por Daniela, miembro de la comunidad indígena de Chistin, a La Unión. Ahora, fue el cacique de la comunidad de El Tolar quien se hizo cargo del hecho junto a otros comuneros y relató cómo aconteció todo.

Mientras estos pobladores sigue esperando el camino que nunca termina de realizarse, la realidad de todos los días es que esta traza o huella es la que se usa para que sea por donde se trasladan los víveres y elementos de necesidad que necesita estas comunidades. Justamente Enrique Gordillo realizaba un viaje en mula trasladando mercadería cuando en el lugar se apearon para hacer un pequeño fuego para darse calor y a la vez prepararse una bebida caliente, dado que era la madrugada y las temperaturas eran muy bajas.

Una vez terminado el frugal desayuno “enterramos el fuego y fue como a una hora y media de salir por sobre el cerro que vimos el fuego. Seguro el viento destapó las brasas y eso provocó el incendio”, comentó apenado el cacique a medios belichos. "No fue la intención, nos agarró el viento en contra, porque si no, no hubiéramos podido salir”, relató al detallar que una vez que se dieron cuenta del incendio, ellos mismos temieron quedar atrapados por las llamas.

Clima complicado

Los pronósticos meteorológicos no son favorables para la jornada de este miércoles ya que hay un alerta amarilla por viento zonda para la Puna y esto va a dificultar aún mas las tareas de combate del incendio.

Hasta el momento se calculan que son 700 las hectáreas que están siendo afectadas por las llamas de los catorce focos de calor que se tienen registrados hasta el momento.

Las acciones para combatir el siniestro forestal sigue siendo complicadas por las dificultades que presenta la geografía del lugar.