Incendios en Chubut: ya opera el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Los incendios forestales que afectan a la cordillera de Chubut continúan avanzando sin tregua y mantienen en vilo a poblaciones enteras del noroeste provincial. En la zona de El Hoyo, las llamas ya consumieron más de 2.200 hectáreas de bosques nativos e implantados, pese al despliegue de un operativo de combate que incluye a unos 350 brigadistas y bomberos de distintas provincias y organismos nacionales y provinciales.

Este jueves por la tarde, la llegada y las primeras descargas del Boeing 737 Fireliner —el avión hidrante más grande de Latinoamérica y uno de los tres más importantes del mundo— generaron una sensación de alivio entre las autoridades y los vecinos. La aeronave, proveniente de Santiago del Estero, realizó su primera intervención sobre el incendio que afecta la zona de Puerto Patriada, en el extremo oeste del lago Epuyén, donde el fuego lleva ya 96 horas activo. Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico y el siniestro permanece fuera de control.

Aunque durante buena parte de la jornada el viento fue menor que en días anteriores, por la tarde se produjo un avance repentino del fuego que obligó a cortar totalmente el tránsito en la ruta nacional 40. Cerca de las 18.45, y mientras brigadistas y bomberos trabajaban en el lugar, Vialidad Nacional dispuso la interrupción de la circulación luego de que las llamas cruzaran la calzada. La medida provocó extensas filas de vehículos a ambos lados del corte, en plena temporada turística, cuando se trata de una de las rutas más transitadas de la región.

El Boeing 737 Fireliner había arribado a Esquel el miércoles y cerca de las 16 del jueves realizó su primera descarga sobre la ladera del cerro Pirque, donde se concentra uno de los focos más activos y con riesgo de avance hacia sectores poblados. La aeronave tiene capacidad para descargar hasta 15.000 litros de agua o retardante por operación y fue adquirida en 2022 por la provincia de Santiago del Estero a la empresa estadounidense Coulson. Desde entonces, intervino en incendios forestales en distintas provincias, como Neuquén y Río Negro.

Para cada descarga, el avión debe aterrizar en el aeropuerto de Esquel, ubicado a unos 35 kilómetros en línea recta del foco ígneo, donde su tanque es recargado mediante camiones cisterna antes de volver a despegar. Una vez sobre el incendio, la maniobra es coordinada desde tierra por personal especializado del mismo equipo aeronáutico, en conjunto con las autoridades del operativo y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Debido a su tamaño, el Boeing 737 no puede acercarse demasiado a las llamas, por lo que las descargas deben realizarse con extrema precisión para enfriar la mayor superficie posible.

Este trabajo aéreo se complementa con el accionar de otros aviones y helicópteros, con el objetivo de frenar el avance del fuego en los puntos más calientes y permitir una intervención más efectiva en tierra. Brigadistas equipados con herramientas manuales y lanzas de agua a presión intentan contener el incendio en condiciones complejas, marcadas por la sequedad del terreno y la acumulación de material combustible.

En los primeros días de la semana, ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora impulsaron el avance del fuego, que destruyó al menos 15 viviendas y numerosas estructuras vinculadas a actividades productivas y de servicios. Si bien no se registraron nuevas viviendas afectadas, la Municipalidad de El Hoyo dispuso evacuaciones preventivas en la zona de La Angostura, mientras que el municipio de Epuyén ordenó el desalojo ordenado de vecinos del sector El Coihue, con derivación a un centro seguro en el Gimnasio Municipal.

Paralelamente, la investigación judicial avanza para determinar las causas del incendio. La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo confirmó que el fuego tuvo un origen intencional, acreditado por el uso de acelerantes. El gobernador Ignacio Torres afirmó que se investiga la posible participación de "un grupo minúsculo pero peligroso" de activistas violentos, a quienes vinculó con hechos delictivos previos, amenazas a brigadistas y el hallazgo de granadas en la zona del lago Epuyén.

En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos violentos y advirtió que no habrá impunidad para los responsables.

En paralelo, otros focos ígneos mantienen la alerta en la provincia. Este viernes se cumple un mes del incendio en el lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, iniciado por la caída de un rayo en un área de difícil acceso. Allí se estima que ya se quemaron unas 340 hectáreas, incluyendo bosques de alerces milenarios, lo que llevó a restringir el tránsito en la ruta provincial 71.

Pese a la emergencia, autoridades y operadores turísticos remarcan que gran parte de la región continúa operativa, aunque insisten en extremar los cuidados y respetar todas las recomendaciones oficiales para evitar nuevos focos de incendio.