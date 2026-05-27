Indignación por "Elvira", la gallina rescatada tras ser maltratada en los festejos de Belgrano

La celebración por la histórica consagración de Belgrano quedó marcada por un episodio que generó fuerte repudio en Córdoba y una inmediata reacción en redes sociales. En medio de los festejos, un video viralizado mostró a un hincha manipulando y desplumando a una gallina viva en plena vía pública, rodeado de personas que observaban, celebraban y se fotografiaban junto al animal.

La escena provocó indignación y derivó en la intervención de organizaciones protectoras de animales. La gallina, posteriormente bautizada como "Elvira", logró sobrevivir gracias a la rápida acción de dos hinchas que decidieron rescatarla y dar aviso a la ONG Huellitas de Córdoba, entidad dedicada al rescate y protección animal.

El episodio ocurrió durante las celebraciones por el campeonato conseguido frente a River Plate. Según explicaron desde la organización, el animal fue utilizado como una referencia al apodo con el que históricamente se identifica al club millonario.

El relato del rescate y las escenas denunciadas

Florencia, integrante de Huellitas de Córdoba, describió las circunstancias en las que encontraron al animal y apuntó directamente contra el accionar de quienes participaron de la escena. "Le pareció una fantástica idea agarrar una gallina y llevarla para básicamente torturarla masivamente", expresó en diálogo con Cadena 3.

Según relató, durante los festejos varias personas comenzaron a arrancarle plumas mientras el animal permanecía vivo y reaccionaba al dolor. "El principio le sacaban las plumas y ella gritaba. Cuando vieron que ya no reaccionaba más, la dejaron tirada en una caja. Incluso ahí la gente seguía acercándose para sacarse fotos", denunció.

Las imágenes difundidas rápidamente en redes sociales multiplicaron las críticas y reavivaron el debate sobre episodios de violencia contra animales en contextos de celebraciones masivas. Desde la organización señalaron que la intervención de algunas personas presentes fue determinante para evitar un desenlace aún más grave.

Elvira llegó en estado delicado

El rescate se concretó durante la madrugada del lunes, cuando voluntarios trasladaron de urgencia a la gallina para que recibiera atención veterinaria especializada.

La médica veterinaria Agustina González, encargada de asistir al animal, describió un cuadro clínico delicado producto de las agresiones sufridas. "Llegó bastante débil, con muy poca reacción, dificultad para respirar y golpes en todo el cuerpo", detalló la profesional.

Además, precisó que el ave presentaba múltiples signos visibles de violencia:

Patas moretoneadas

Presencia de sangre

Pérdida de plumas en gran parte del cuerpo

Dificultades respiratorias

Estado general de debilidad

La veterinaria explicó también que Elvira mostraba síntomas compatibles con un cuadro severo de estrés y agotamiento físico. Entre los principales indicadores detectados se encontraban:

Estrés extremo

Bajo peso

Estado de letargo

Escasa reacción al entorno

Actualmente, la gallina permanece bajo tratamiento veterinario y con pronóstico reservado. No obstante, desde Huellitas de Córdoba indicaron que comenzó a registrar una leve mejoría desde su rescate.

La denuncia por maltrato animal

Tras el episodio, la organización protectora confirmó que ya inició gestiones junto a abogados para avanzar con una denuncia formal por maltrato animal.

Según informaron desde la ONG, el presunto agresor habría sido identificado y sería un hombre oriundo de barrio Cabildo. La causa buscará determinar responsabilidades por las agresiones sufridas por el animal durante los festejos y por la exposición pública de la situación registrada en videos y fotografías.

El caso volvió a instalar la discusión sobre los límites en las celebraciones deportivas y el uso de animales como objeto de burla o violencia en ese tipo de contextos. Desde Huellitas de Córdoba señalaron que el objetivo principal continúa siendo la recuperación de Elvira y el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuerte repercusión en redes sociales

La difusión de las imágenes generó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios repudiaron lo ocurrido y reclamaron sanciones contra los responsables. El caso alcanzó amplia repercusión y derivó en mensajes de apoyo hacia la organización y hacia las personas que participaron del rescate.

En paralelo, Huellitas de Córdoba pidió colaboración para afrontar los gastos veterinarios derivados del tratamiento y garantizar la continuidad de los cuidados necesarios para la recuperación del animal.

Desde la organización remarcaron especialmente el papel de quienes decidieron intervenir cuando la situación todavía se desarrollaba en la vía pública. "Gracias a Dios hubo gente que actuó rápido. Hoy Elvira está viva por esas personas que decidieron intervenir", señalaron.